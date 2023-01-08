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日本對中國遊客防疫檢測 北京傳暫緩公民黨黨魁訪華

中國新聞組／北京8日電

多名日中關係消息人士透露，中共中央對外聯絡部與日本公明黨已在協調暫緩此前力爭本月實現的公明黨黨魁山口那津男訪華。日本政府強化新冠邊境口岸對策招致中方不滿，似乎雙方認為山口訪華條件並不完備。冷卻的雙邊關係再次凸顯。另外，對中國鬆綁邊境，德國籲國民非必要勿前往中國，比利時與盧森堡跟進。泰國交長表示，9日起所有旅客入境須出示疫苗接種證明。

法廣網報導，日本公民黨領袖山口去年11月與中國駐日大使孔鉉佑會面，告知有意在本月召集的例行國會開幕前訪華。據日中關係消息人士6日稱，山口去年12月下旬與中聯部部長劉建超等人交換了意見。此前正在協調力爭本月13至16日訪華。

但中國在去年12月下旬宣布將徹底放寬新冠疫情防控措施。日本首相岸田文雄此後宣布強化邊境口岸對策，主要內容是對從疫情蔓延的中國入境日本的旅客實施檢測。本月4日宣布進一步措施，8日起要求必須提交出境前72小時內陰性證明。中方表達不滿稱，「防疫措施應當科學適度」。

除了對中國人入境檢測引不快，日本新國防法也成為爭議因素，或導致日本公明黨黨魁山口那津男擬暫不訪華。

日本共同社報導稱，鑒於美中對立激化和中國在日本周邊海域的軍事行動日益活躍，日本輿論對華感情惡化。今年正值「日中和平友好條約」締結45周年，但關係走向平穩的道路依舊艱險。

另據中央社綜合電訊報導，中國鬆綁邊境，德國7日勸告國民，非必要勿前往中國，因為這個世界人口第一大國在放鬆清零政策後，目前新冠疫情嚴重加劇。德國鄰國比利時和盧森堡隨後也跟進。

另外，報導說，泰國交通部長薩薩揚7日透露，民航局已擬定飛航公告，9日上午8時起進入泰國的旅客須出示接種2劑新冠疫苗的證明。不過，泰國民航局尚未正式發布公告。

日本 邊境 泰國

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