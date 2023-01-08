傅政華電視懺悔：攀附孫力軍為當大官 我的教訓極為沉痛

中國前司法部長傅政華7日晚在鏡頭前懺悔引發關注。（央視畫面截圖）

由中共 中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製的四集反腐電視專題片「永遠吹衝鋒號」，7日晚間播出第一集。其中最受矚目的是，中國前司法部 長傅政華在鏡頭前懺悔，承認自己攀附前公安 部副部長孫力軍是為了往上爬，傅政華也認「由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沉痛」。

傅政華現年68歲，曾任公安部副部長、司法部部長，2020年5月轉任全國政協社會和法制委員會副主任，於2021年10月落馬，並在去年中共20大召開前，遭判處「死緩」、終身監禁。

北京日報在去年9月22日吉林省長春市中級人民法院通報傅政華判決結果時曾指出，傅政華是「孫力軍政治團夥」的成員之一。

當時報導稱，「經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無『四個意識』，背離『兩個維護』，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段」。

中國官方對傅政華的指控還包括：「參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查」。

以及「無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規占用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物」。

吉林省長春市中級人民法院指出，傅政華本人直接或者通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元。鑒於傅政華歸案後如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。