經濟介入阿富汗 中企獲准採石油

中國國企暌違近十年後，將在阿富汗北部開採石油。圖為阿富汗北部的潘傑希爾山谷。（美聯社）

阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）奪得政權後，與中國的關係持續受到關注，如今傳出中國的企業已經獲得阿富汗的石油 開採權，即將在阿富汗北部阿姆河（Amu Darya）流域開採石油。路透報導，這是神學士2021年接掌政權以來，首次與他國公開簽定的大宗商品開採重大合約。這也凸顯出中國在其公民遭阿富汗武裝團體攻擊下，仍介入阿國經濟活動。

據俄羅斯衛星通訊社消息，神學士發言人扎比烏拉．穆賈希德稱，按照雙方合約內容，將從阿國北部的薩爾普勒省（Sari-Pul）、朱茲詹省（Jowzjan） 和法里亞布省（ Faryab）的4500平方公里區域內開採石油。

報導稱，中國國企中國電力工程顧問集團國際工程有限公司（CPEIC）2023年將向該案投資1.5億美元；而阿富汗當局的最初股份為20%，未來將增至75%。大約3000名阿富汗民眾將在該項目中工作。

不過據路透報導，與阿富汗合作的中國企業是新疆中亞石油天然氣公司（CAPEIC）。儘管目前中共尚未正式承認神學士政府，但中共駐阿富汗大使王愚在記者會上表示，「阿姆河石油合約是中國和阿富汗之間的一個重要項目」。

此前中國國營的國有企業中國石油天然氣集團曾於2012年與阿富汗政府簽署一份合約，在北部法里亞布省和薩爾普勒省的阿姆河盆地開採石油，估計阿姆河有8700萬桶原油。而阿富汗代理副總理巴拉達（Mullah Baradar）在記者會上表示，一家中國企業在阿富汗屆政府垮台後沒有繼續開採，因此與中亞石油達成了交易。

除了石油之外，據指出目前還有一家中國國企也在與神學士政府就洛加爾省東部一座銅礦的運營進行談判，這亦是原本阿富汗政府簽署的另一項協議。

事實上，阿富汗政府垮台、神學士政府執掌權力後，中國駐阿富汗大使館持續與新政權互動，包含2022年6月大地震後，曾捐贈人民幣5000萬元的緊急人道主義援助給阿富汗，而2022年6月阿富汗臨時政府礦業和石油部代理部長迪拉瓦爾會見中國駐阿使館臨時代辦丁一男時，也表示願推動雙方有關合作項目儘快重啟。同年8月，中國黃河勘測規畫設計有限公司表示已與神學士政府簽訂備忘錄，將在阿富汗西北建發電站與探勘天然氣。

就外交關係方面，時任中國外長王毅也曾於2022年3月閃電訪問阿富汗，並在中國安徽主持召開第三次阿富汗鄰國外長會，強調一個和平、穩定、發展繁榮的阿富汗符合阿富汗及地區國家共同利益，「願繼續為此攜手發揮建設性作用」。