日媒：戴爾「去中化」 計畫2024年以前停用中國晶片

戴爾目標在2024年全面停止使用中國製造的晶片。（Getty Images）

美國電腦品牌業者戴爾（Dell）考量到美中關係緊張，並希望讓供應鏈 更多元化，據傳訂下2024年以前停用中製晶片 的目標，並已通知供應商大幅減少其他「中國製造」的元件 。

日經新聞報導，知情人士透露，戴爾去年底通知供應商，希望「大幅降低」採用中國製晶片，包括非中國晶片業者在中國所生產的晶片。知情人士說，戴爾的目標是在2024年以前，旗下產品所有晶片全都來自中國以外的工廠。

知情人士表示，這目標相當急進，不僅不用目前由中國晶片業者生產的晶片，就連在非中國供應商在中國廠所出的晶片也不用，「若供應商沒有因應辦法，最後可能失去戴爾的訂單」。

報導稱，戴爾的對手惠普（HP）也開始徵詢供應商，評估將生產和組裝移出中國的可行性。

據消息人士透露，除晶片外 ，戴爾也要求模組和印刷電路板在內其他元件的供應商，以及產品組裝業者協助預備中國以外國家的產能，譬如轉移到越南 。

同時為戴爾、惠普供應晶片的業者高層對日經表示，筆電需要數千種零組件，中國的供應生態非常完整。雖然之前就有風聲傳出，但戴爾這次似乎鐵了心要分散供應鏈，就連在中國生產的晶片也不要，理由是擔心美國當局政策。該名人士說，「不是評估、也不是狼來了。戴爾這次來真的，趨勢看來已無扭轉的可能。」

戴爾回應日經新聞求證時，僅表示，他們持續追求全球供應鏈分散化，對他們的客戶和業者都是合理的，戴爾也強調，中國是戴爾團隊和客戶服務的重要市場。

據Canalys估計，戴爾和惠普去年個人電腦（PC）2021年出貨量超過 1.33億台。兩家公司主要組裝基地位於昆山和重慶。蘋果（Apple）計畫今年中開始在越南生產MacBook，這代表蘋果所有產品都已建立中國以外的生產基地。

華爾街日報早前報導，華盛頓當局於去年10月祭出出口管制，規定先進晶片及有關製造設備不得出口至中國，防止美國科技遭中國用來提升軍事及監測能力。