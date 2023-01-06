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仁川機場設中客入境通道 「入國者」寫成「入國子」挨轟

中國新聞組／北京6日電
仁川機場漢字引導標語牌將「入國者」寫成「入國子」，引發風波，韓媒大酸「顏面掃地」，目前標語牌已撤下。（取材自環球網）
仁川機場漢字引導標語牌將「入國者」寫成「入國子」，引發風波，韓媒大酸「顏面掃地」，目前標語牌已撤下。（取材自環球網）

2日是在南韓政府要求對中國籍入境者實施新冠病毒核酸檢測的第一天，仁川機場設置了中國人專用入境通道。但該通道前擺放的漢字引導標語牌出現錯誤，將「入國者」寫成「入國子」，引發風波，韓媒酸「顏面掃地」。

來源：YouTube

環球網報導，在南韓仁川國際機場第一航站樓內的中國人專用入境通道及核酸檢測點前，2日擺放著一個漢字引導標語牌。該標語牌根據韓語中漢字詞的表述習慣和對漢字的書寫習慣，用繁體中文寫著「中國發入國子」，意為「從中國出發入境的人」。但不少人很快發現，這一漢字標語錯將「入國者」寫為「入國子」（漢字「者」與「子」在韓語中對應同一字）。

報導稱，南韓外國語大學中國學系教授姜俊英（音譯）表示，「面向外國人的服務設施（出現這樣的錯誤），導致自身顏面掃地」，「公共機關使用這種外語標語，需經過相關專家的審校程序」。他還認為，「根據中華圈漢語的習慣，寫『入境者』比『入國者』更準確」。

另據朝鮮日報報導，成均館大學漢文教育系名譽教授李明學（音譯）說，「在機場這樣的公共場所公然地掛出錯誤的漢字，這得讓中國旅客多麼嘲笑我們啊」，「況且還掛了這麼久，機場方面也沒有人糾正，（他們）對此負有很大責任」。

據報導，多名南韓市民看到相關標語牌後向機場方面打了投訴電話，目前標記錯誤的漢字標語牌已被全部撤下並進行更換。對此，仁川國際機場相關工作人員回應稱，「出現錯誤的標語牌不是由機場方面製作，而是由核酸檢測點自行製作」，「目前已進行更換」。

仁川機場設置中國人專用入境通道，還擺放漢字引導標語牌，卻出現錯誤，將「入國者」寫...
仁川機場設置中國人專用入境通道，還擺放漢字引導標語牌，卻出現錯誤，將「入國者」寫成「入國子」，引發風波。（取材自環球網）

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