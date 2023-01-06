歐盟「強烈建議」檢測中國入境者 德、泰也反轉

不在歐盟之內的英格蘭，要求來自中國的旅客在起飛前進行新冠檢測。（歐新社）

中國自8日起將開放國門，由於中國疫情現況被西方國家批評不透明，不少國家紛對中國公民設下入境門檻防疫。原本稱不管制中國旅客入境的歐盟 、德國及泰國 ，近日態度都出現轉彎，分別「強烈建議」中國旅客持新冠檢測 陰性結果或接種兩劑疫苗證明才能入境。 不過國際航協批評這些障礙「盲目且無效」，政府的決策必須基於「科學事實」而不是「科學政治」。

國際預估8日起將有大批中國公民奔赴海外，BBC報導，中國在2022年12月以來統計總共只確認有22例新冠死亡，與分析人士的數據大相徑庭，引發西方國家對中國疫情數字不透明的憂慮，包括美國、英國、澳洲等多國近來陸續宣布對來自中國的旅客施加單方面限制措施。

歐盟上星期對此稱強制檢測措施在整個歐盟執行並無合理性，因中國爆發傳播的病毒株在歐洲已經存在，且有相應程度的免疫。然而，歐盟委員會4日的會議上，由27個成員國政府官員組成的歐盟整合性政治危機反應小組（IPCR）強烈建議要求來自中國的旅客持有新冠檢測陰性結果入境，另要求來自中國的航班乘客隨機抽樣檢測並對機場進行廢水監測等。

歐盟此項建議被視為是對中國公民入境措施態度的「反轉」。這些決定對各個歐盟國家沒有約束力，但被認為是一個重要的指導方針。

另一個被認為是「反轉」的國家是此前一直在觀望的德國。德國之聲報導，德國衞生部長勞特巴赫5日宣布，鑑於中國的新冠感染潮，德國將要求來自中國的入境旅客至少需進行一次新冠病毒快篩測試並呈現陰性才能入境；此外還會隨機檢測是否有任何病毒變異株，並擴大檢測來自中國航班的廢水。這些措施因符合歐盟政府官員此前的建議，被視為是跟進歐盟。

另據中央社報導，原本宣布不對中國旅客採取入境管制的泰國，也收緊措施。泰國政府相關單位昨天開會討論因應措施，初步結論是恢復未來進入泰國的「所有旅客」要重新出示兩劑疫苗證明，但新措施的細節以及何時上路，仍待內閣會議討論。泰國政府同時也表示，泰國的醫療能量足夠，如果泰國沒有做好準備，便可能失去觀光商機。

觀察者網引述國際航空運輸協會（IATA，簡稱國際航協）當地時間4日在官網發布的聲明稱，一些國家為中國旅客設置障礙的措施是「盲目且無效的」，它們應當多聽取包括世界衛生組織在內的衛生專家的建議，沒有必要限制旅行。國際航協理事長威利·沃爾什並表示，「我們已擁有管理病毒的數個工具，不必訴諸切斷國際連通性、破壞經濟和破壞就業的無效措施。政府的決策必須基於『科學事實』而不是『科學政治』」。