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中菲簽署14項合作文件 聯合聲明：加強戰略合作關係

記者陳言喬／綜合報導
菲律賓總統小馬可仕（左二）到訪中國，中國國家主席習近平在人民大會堂北大廳舉行歡迎儀式。習近平和夫人彭麗媛與馬可仕和夫人麗莎合影。（新華社）
菲律賓總統小馬可仕（左二）到訪中國，中國國家主席習近平在人民大會堂北大廳舉行歡迎儀式。習近平和夫人彭麗媛與馬可仕和夫人麗莎合影。（新華社）

菲律賓總統小馬可仕受邀訪問中國，中國國家主席習近平4日為小馬可仕舉行歡迎儀式，雙方會談，共同見證簽署多項合作文件，並發表中菲聯合聲明。聲明強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。並加強中菲全面戰略合作關係，推動雙邊關係再上新台階。

中國外交部網站在5日公布共達28項的「中菲聯合聲明」。小馬可仕總統表示，他的父親、已故總統馬可仕為中菲關係的建立和發展發揮了關鍵作用，承諾將在其先父奠定的基礎上再接再厲，推動中菲關係提升至更高水準。

兩國元首強調保持雙邊關係良好發展勢頭至關重要，一致同意在新形勢下進一步加強中菲全面戰略合作關係，做互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、互利共贏的好夥伴，推動雙邊關係再上新台階。

兩國元首重申1975年中菲建交聯合公報等檔精神，包括通過和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政等。菲律賓重申恪守一個中國政策。

雙方承諾深化農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，並在國防、安全、科技、貿易和投資等領域拓展更多合作途徑。

在油氣合作領域，雙方同意牢記2018年簽署的「中華人民共和國政府與菲律賓共和國政府關於油氣開發合作的諒解備忘錄」精神，在已有成果基礎上，盡早重啟海上油氣開發磋商，造福兩國及兩國人民。雙方將在太陽能、風能、電動汽車、核能發電等領域探討合作。

兩國元首就南海局勢深入坦誠交換意見，強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在「南海各方行為宣言」以及「聯合國憲章」和1982年「聯合國海洋法公約」基礎上，以和平方式處理爭議。

兩國元首一致認為建立信任措施有助於增進互信，肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用。雙方決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制。

小馬可仕總統並邀請習近平主席在雙方方便的時候再次訪問菲律賓。

習近平與小馬可仕共同見證簽署14項合作文件，包括一帶一路、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅遊等。

習近平 聯合國 一帶一路

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