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中開放國境 多家航空公司恢復國際航線

記者陳言喬／綜合報導
中國多家航空公司宣布增加或恢復客運航線。圖為上海虹橋機場的東航全球首架C919飛機。（中通社）
中國多家航空公司宣布增加或恢復客運航線。圖為上海虹橋機場的東航全球首架C919飛機。（中通社）

隨著中國開放國境，中國有多家航空公司宣布恢復和加密國際及地區航線，相關航線將重點聚焦日韓、東南亞區域。

澎湃新聞報導，春秋航空計畫從1月起恢復上海至香港、上海至台北、上海至普吉、廣州至清邁航線，未來計畫恢復上海至新加坡、增班上海至曼谷、廣州至金邊等航線。春秋航空的上海台北航線，官網顯示1月的班表自15日起恢復，但2月的班表尚未公布。

海南航空去年年底已宣布將計畫優先恢復公司2019年運營的國際航線，例如歐美、日韓以及東南亞航線。

更早時候，吉祥航空宣布，自2023年1月18日起吉祥航空將恢復上海浦東至清邁定期航班，每天一班。並已全面推動其餘國際線的復航工作。

報導稱，據多家航空公司官方消息，南航1月2日起新開深圳直飛阿姆斯特丹往返國際航班，1月6日起新增西安直飛阿拉木圖，1月9日起新增廣州直飛內羅畢，1月10日起新增廣州直飛伊斯坦布爾，1月16日起，新增長沙直飛香港航班。

四川航空2月計畫復航成都至伊斯坦堡航線。

廈門航空1月將執行多趟國際航班，其中新開廈門-雅加達、杭州-新加坡、天津-曼谷、重慶-吉隆玻等航線。

國外航空公司方面，包括卡達航空、泰國航空、紐西蘭航空、大韓航空等都恢復與中國多地的航線。

中美航線也有望增班。根據美國交通部公布的資訊顯示，1月4日，中國國航向美國交通部申請1月至3月25日期間，將恢復或增加北京至洛杉磯、紐約、舊金山、華盛頓等客運航班。

航旅縱橫行業發展總監趙楠此前表示，從市場面看，隨著出入境疫情防控措施放寬，旅客出行需求逐漸釋放，在市場需求的推動下，今年國際航班的機票預訂量將會穩步增長，預計亞太區域航線恢復速度會明顯高於洲際航線。

航線 新加坡 東南亞

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