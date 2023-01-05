中扶植半導體抗美成效差喊卡 搶救「大到不能倒」地產商

中國可能暫停斥巨資投資半導體產業。（中新社）

中國先前傳出規畫為半導體業提供人民幣1兆元（1450億美元）的扶植基金，以抗衡美國；彭博引述消息指出，中國官方考量境內疫情大爆發導致經濟和財政壓力大增，加上之前砸錢扶植的成效都不如預期，有意暫緩原訂1兆元的半導體行業補助計畫。

業界分析，中國晶圓代工龍頭中芯國際是官方最積極扶持的對象，此次高達1兆元的補助計畫暫緩，恐導致中芯未來擴產出現變數。

中國為抗衡美國的晶片 圍堵政筞，先前傳出規畫為半導體業提供1兆元扶植基金；彭博資訊報導，北京 高層官員正在討論如何取消代價高昂的補貼政策，主因中國疫情大爆發導致經濟和財政壓力大增，加上之前砸錢扶植的成效都不如預期。

知情人士說，雖然部分官員仍希望繼續推動規模1兆元激勵計畫，但其他決策官員已經對靠投資主導的發展方式失去興趣，正在尋求其他方法來扶持本土晶片製造商，例如降低半導體材料的成本。

目前還不清楚北京官員考慮哪些其他晶片政策，或者是否最後將決定捨棄依靠資本投資的模式。當局也仍有可能決定調配其他領域的資源，「輸血」給晶片業。這些討論象徵北京對關鍵產業政策態度的重大轉變，與過去傾注龐大資源的做法大不相同。

另一方面，由於房地產 市場持續受壓，中國當局計畫擴大支持力道，協助若干「大到不能倒」的地產開發商度過流動性危機，以避免房地產業引爆更大危機。國務院副總理劉鶴上月公開表示，房地產業是中國經濟的支柱，正在考慮新的措施以改善這行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回溫。

彭博資訊報導，知情人士表示，國務院金融穩定發展委員會上周指示證券業和銀行業監管機構，協助支持若干「系統重要性」房企的財務。知情人士透露，符合資格的地產商必須出具「無保留意見」的查核報告，以證明有可靠的財務報告，且沒有公開發行債券等重大違規紀錄。

知情人士透露，監管部門和金融機構可根據上述指引和自訂的合規要求制定新的優質地產商名單。從過往經驗看，進入支持名單的開發商可望在債權及股權融資等多方面獲得支持。