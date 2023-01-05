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習近平會菲總統 對南海議題有共識 盼擺脫冷戰陰影

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平4日在北京人民大會堂與菲律賓總統馬可仕會談，圖為會談前，習在人民大會堂北大廳為馬可仕舉行歡迎儀式。 （中新社）
中國國家主席習近平4日在北京人民大會堂與菲律賓總統馬可仕會談，圖為會談前，習在人民大會堂北大廳為馬可仕舉行歡迎儀式。 （中新社）

中國國家主席習近平4日會見到訪的菲律賓總統馬可仕，兩人同意透過友好協商妥善處理南海問題，並重啟油氣開發談判。習近平提到，推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗；馬可仕除重申一中政策，並盼開啟菲中全面戰略合作關係。

有分析認為，馬可仕對中國的態度介乎前兩任總統之間，他更注重在中美間平衡，此行可望加強兩國經貿關係。

據央視新聞消息，習近平指出，此次訪問充分體現雙方關係密切程度，「也說明雙方在彼此外交格局中占有重要位置」。他強調，「我願同你保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展」。

習近平指出，雙方已確立農業、晶片、能源、人文四大重點合作領域。關於南海問題，習近平強調，中方願同菲方「繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、光能、新能源汽車等綠色能源合作」。

就區域議題，習近平強調中國願與菲律賓及其他東協國家，聚焦合作與發展，維護好東協在區域合作中的中心地位，推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗，持續成為發展繁榮高地。

會談後兩人共同見證一帶一路、農漁業、基礎設施、電子商務、海關、旅遊等領域合作文件。而小馬可仕訪問期間，雙方還將發表「聯合聲明」。

另據新加坡聯合早報報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江分析此行，認為馬可仕對中態度介乎前任「遠美親中」杜特蒂和「遠中親美」艾奎諾三世之間，更注重在中美間平衡，而他此行可望加強中菲經貿關係，但南海議題預料不會有突破。

據了解，小馬可仕與中國有著特殊的淵源，小馬可仕應該是全世界現任所有外國領導人中，唯一一個和毛澤東主席見過面、握過手、合過影的國家元首。

1974年伊美黛帶著兒子訪華，為中菲建交和馬可仕訪華作前期準備。不巧毛澤東不在北京，伊美黛非常失望，忍不住抽泣起來。中方不得不調整安排，特意安排伊美黛一行前往湖南長沙，與毛澤東主席會見。在那次會見中，毛澤東行了一個著名的吻手禮。毛澤東和伊美黛母子合影，當時站在毛澤東主席右側的，就是還只有17歲的小馬可仕。

菲律賓總統馬可仕（左）17歲時（1974年）就與母親伊美黛（右）到訪大陸與毛澤東...
菲律賓總統馬可仕（左）17歲時（1974年）就與母親伊美黛（右）到訪大陸與毛澤東見面握手合影。（取材自牛彈琴）

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