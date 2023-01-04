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菲總統訪中 將簽10餘合作協定 環時：關係緊張不攻自破

記者廖士鋒／綜合報導
菲律賓總統馬可仕3日到訪中國，雙方預計簽署多項合作協定。圖為他昨天在登機時向其他官員作手勢。 （美聯社）
菲律賓總統馬可仕3日到訪中國，雙方預計簽署多項合作協定。圖為他昨天在登機時向其他官員作手勢。 （美聯社）

菲律賓總統馬可仕3日訪中國，中國官方稱他此訪創下三個紀錄，顯示中菲雙方都高度重視。今年初，中國展開新一輪元首外交，預計還將接待巴西總統魯拉、法國總統馬克宏、柬埔寨總理洪森及美國國務卿布林肯等多國政要。

馬可仕3日起至5日，對中國進行國是訪問。中國外交部發言人汪文斌指出，馬可仕是中國今年接待的首位外國元首，此訪是其任內首次訪中，也是首次正式訪問東協以外國家，「充分體現中菲兩國對雙方關係的高度重視」。此前，馬可仕與中國國家主席習近平才在去年11月於曼谷會面，時隔不到兩個月。

新京報解讀稱，菲律賓總統的訪問安排規律，每年的首次出訪通常是東南亞國家，此次選擇首訪中國，充分體現馬可仕對雙方關係重視。目前菲律賓也是東協國家中，唯一未與中國建立「戰略夥伴關係」的國家。

提到馬可仕這次訪中的重點，國防時報旗下「時報看點」表示，此次馬可仕訪華期間，雙方將簽署10到14項雙邊合作協定，其他可能達成協議的領域包括農業、貿易和可再生能源。

環球時報社評更稱馬可仕訪華，讓不久前由美西方輿論炮製出來「中菲緊張氛圍」不攻自破。

社評稱美西方輿論關注馬可仕訪華，他們緊盯南海爭端，與華盛頓在南海的步調保持一致。但但顯然他們的關注點和菲律賓存在著明顯的區別。

社評提到，馬可仕對中菲海上油氣共同開發的態度頗為積極，如果這次訪問能推動兩國重啟相關談判，將是一個具有重大意義的進展。

另外，中國新一輪元首外交正在提速，中國外交部網站3日稱，土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫將於1月5日至6日對中國進行國事訪問。

柬埔寨總理洪森2日表示，今年是柬中建交65周年和「柬中友好年」，目前雙方正在協調，他將於近期內對中國正式訪問。

法國總統馬克宏多次表達訪華意願，巴西新任總統魯拉計畫就任後3個月內訪問中國，義大利總理梅洛尼日前也在G20峰會接受習近平邀請訪問北京。

馬克宏 習近平 巴西

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