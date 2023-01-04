特斯拉：大中華區總裁朱曉彤 升任全球管理層

特斯拉大中華區總裁朱曉彤傳晉升至全球管理層職位，負責特斯拉美國生產業務以及北美和歐洲的銷售業務。(取材自IT之家)

一份特斯拉 內部公告顯示，特斯拉大中華區總裁朱曉彤晉升，將擔任全球管理層職位，負責特斯拉美國生產業務以及北美和歐洲的銷售業務。公告並顯示，朱曉彤依然是負責亞太地區的副總裁，將繼續擔任特斯拉在中國和亞洲其他地區銷售的最高級管理人員職位。

據路透報導，朱曉彤將成為繼特斯拉執行長馬斯克之後，特斯拉最受矚目的高管，負責特斯拉所有主要市場的交付，以及特斯拉德國工廠以外的所有生產業務。目前，特斯拉尚未回應置評請求。

從公開資料來看，朱曉彤於2014年4月加入特斯拉，並於2014年12月接任特斯拉全球副總裁兼中國區總裁。據IT之家，在擔任中國區總裁期間，朱曉彤主導了一系列特斯拉產品中國本土化事項，包括體驗中心開業、新車在華傳播以及上海特斯拉超級工廠的建設等。

據瞭解，在朱曉彤的領導下，特斯拉上海廠去年從受到疫情封鎖措施影響後強勁反彈，帶動特斯拉接近其2022年產量成長50%的目標。

特斯拉3日公布2022年第4季產量與交車報告，但低於市場預期，原因是遭遇物流問題、需求減緩、利率上揚與經濟衰退疑慮等因素影響。

2022年第四季度，特斯拉全球生產了超過43.97萬輛汽車 ，交付了超過40.53萬輛汽車，創下交付新高，但仍稍低於華爾街 此前所預期的42.9萬輛交付量。