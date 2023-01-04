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誰接任秦剛成下一任駐美大使？外交部建議去這個網站看

中國新聞組／北京4日電
中國駐美大使秦剛升任中國外交部長。（中新社）
中國駐美大使秦剛升任中國外交部長。（中新社）

將返中接任外交部長的駐美大使秦剛，在結束與美國國務卿布林肯通話後，2日向美國各界道別，他稱在美國訪問了22個州，被美國人民的熱情友善深深感染。他並表示，將一如既往推進中美對話和人民相知相親。面對外界關心誰接任駐美大使，中國外交部發言人毛寧未直接回答，僅建議關注外交部網站更新。

影音來源：YouTube

新京報報導，秦剛在社交媒體上寫道，他即將結束中國駐美大使任期。去年（2021年7月）到任時，中美關係面臨著諸多嚴峻挑戰。他到任以後，認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋梁和紐帶。對於外界給他和駐美使館的支持和幫助，他衷心感謝。

「在過去的500多天，我訪問了美國22個州，足跡遍布政府、國會、智庫、企業、車間、碼頭、農田、學校、球場，交了很多朋友。美國人民的勤勞、熱情和友善深深地感染了我」。

秦剛表示，他將一如既往地關心支持中美關係發展，推進中美對話交流和人民相知相親。

秦剛返中後，外界關切下一任駐美大使的人選，外交部發言人毛寧表示，中方重視中美關係，新任駐美大使將在履行必要程序後赴任。關於具體人選，建議關注外交部網站的有關更新。

至於什麼樣的人可以當駐美大使？深圳衛視直新聞專訪中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員孫西輝，以外交學研究角度解讀。

孫西輝指出，中國有8位駐美大使，在出任駐美大使之前就已經被任命為外交部副部長，是有實職的副部級官員，中國任命的駐美大使不是由正司級提拔為副部級，而是從在職在崗的外交部副部長的職位上調動到駐美大使的崗位上。

孫西輝稱，當前美國將中國視為戰略競爭對手，拜登政府實際上延續了川普對華的戰略認知以及政策，沒有取消加徵的關稅，在新興科技領域，涉及國防安全和關鍵產業等領域謀求對華脫鉤，在涉疆、涉港、涉台等問題上，不斷地挑釁中國。

孫西輝認為，駐美大使面臨的不僅是一個美國，還有美國構建的小圈子。對於下一任的中國駐美大使來說，如何在堅定地維護中國利益的同時，維護中美關係的穩定，保持兩國鬥而不破，更需要下一任大使的外交身段和方法巧妙。

秦剛 拜登 布林肯

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