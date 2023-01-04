信長星接任江蘇書記 李橋銘首以陸軍司令員亮相

信長星（左）和陳剛分別出任中共江蘇省委書記和青海省委書記。（取材自微博）

中國地方官員持續調動，同為中共 20屆中央委員的信長星和陳剛，分別出任江蘇省委書記和青海省委書記；解放軍上將李橋銘在中共20大 當選中央委員後，3日首度以陸軍司令員的身分亮相，顯示他已出任該職。

據新華社報導，中共中央日前決定，信長星出任中共江蘇省委委員、常委、書記，不再擔任中共青海省委書記、常委、委員職務。陳剛則擔任中共青海省委委員、常委、書記。

中國官方去年12月28日發布，吳政隆不再擔任中共江蘇省委書記、常委、委員職務，另有任用。

資料顯示，信長星生於1963年12月，山東惠民人，擁有經濟碩士學位。他曾長期在勞動和社會保障部工作，官至勞動和社會保障部規劃財務司司長、辦公廳主任。2010年，信長星出任人力資源和社會保障部副部長，2016年，出任中共安徽省委副書記，2020年出任青海省長。

陳剛生於1965年4月，江蘇高郵人，擁有理學博士學位。他2012年官至北京 市委常委，翌年跨省履新，出任貴州省委常委、貴陽市委書記；2017年出任河北省委常委，之後兼任河北省委副書記。2021年出任中華全國總工會黨組書記。