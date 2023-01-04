歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

媒體報導歐盟 提出要給中國免費送疫苗 ，中國外交部回應稱國產疫苗很充足，被指「婉拒」歐盟提議，網民反應熱烈，有的與官方同調，有的希望有多種疫苗可選。

路透記者1月3日在中國外交部例會上問：歐盟提出向中國提供信使疫苗(mRNA)遏制疫情，中方是否接受？外交部發言人毛寧稱：「中國疫苗接種率不斷提高，救治能力不斷增強…總體供應充足。」「能夠滿足『應接盡接』需要」，可以說，中國媒體將外交部發言人的回答簡括為「國產的夠用」是準確而且傳神的。

法廣報導，在這篇報導中國外交部發言人對歐盟免費贈送疫苗的建議的消息下面，網民的反應各式各樣，有與官方同調的，比如：我們的疫苗足夠用，我們的疫苗效力很高很高，不需要外國的。浙江網友落月飛花風吹雪稱：「歐盟明知中國自己的疫苗充足夠用，故意提出幫助中國，企圖站在道義的制高點上兩難中國，用心不良。」「西方想使壞，我早就看出來了 !」

更有一種則是懷疑歐盟是「黃鼠狼給雞拜年，不安好心」，趁著中國疫情海嘯，提出疫苗增援，「讓中國丟臉」。

不過這一類負面的反應，許多幾近於同一格式，像機器人發出來的一樣，留下一種好像有人在操縱的感覺。

據報導，抱著務實、寬容、比較科學的態度的反應也不少，這一類網民對當局一口拒絕很不以為然。江蘇網民練霓裳問：「能否給老百姓一個自己選擇的權利？」四川網民周大哥：「給人民一個科學的選擇。」廣東網民暮雲樓上初見雁：「希望客觀公正評價各種疫苗的效果，爭取抗疫的最優方案。」

北京 網民WA564321：「為何不用效果明顯好的疫苗呢？為何不聽聽民眾的聲音？」另一位北京網民鳳凰二手玫瑰：「專家說話混種疫苗最好，所以還是希望有多種疫苗可選，不管是哪國的疫苗，只要經過檢驗合格的，都可以使用。」

報導稱，香港大學醫學院教授金冬雁近日接受鳳凰網採訪時表示，呼籲中國政府「盡快批准mRNA疫苗及針對奧米克戎（Οmicrοn）的新一代疫苗，將人類科學智慧的結晶轉化為保護生命保護健康的實際武器」。