我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

月球競爭 美NASA憂中國建基地獨占

中國新聞組／北京3日電
圖為中國科學院公布嫦娥3號探測器搭載的8台有效載荷完成了探測或月面測試工作。（新華社）
圖為中國科學院公布嫦娥3號探測器搭載的8台有效載荷完成了探測或月面測試工作。（新華社）

政治新聞網站Politico報導，美國和中國間針對月球的太空競賽正愈演愈烈，今後兩年可能決定哪一方占上風。美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）稱，中國可能在月球表面建立一個根據地，並企圖支配月面上資源最豐富的幾處地點，或甚至禁止美方進入。

曾任佛州聯邦參議員及美國太空人的尼爾森接受Politico專訪時說，「這是事實：我們正處於處於一場太空競賽。我們最好小心他們（中國）以科學研究為藉口，出現在月球某個地方。不排除他們會說：『離遠點，這是我們的地盤。』」

他舉解放軍在南海存在領土主權爭議的島礁建軍事基地為例，「如果各位懷疑（北京不會在月球如法炮製），那就看看它在南沙群島的做法」。

美中正在登月等太空計畫上各自努力。美國以無人的「獵戶座」（Orion）太空船，環繞月球26天的「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務成功，讓NASA登月計畫邁出一大步，目標是2025年讓太空人重返月球。

此外，國會通過一筆給NASA的全年度預算，包括接下來兩項月球任務「阿提米絲2號」（Artemis-2）與「阿提米絲3號」（Artemis-3）的花費，但國會並未如NASA所願，同意其請求的全部經費。

中國的太空計畫則企圖心十足，包括新建名為「天宮」的太空站，並宣布在這個十年結束前，達成中國太空人登月目標。

反觀美國太空計畫則出現嚴重延宕，計畫所仰賴的一系列新系統和設備都尚在研發測試中，恐因此落後中方。

美國新成立的太空軍參謀長妮娜．阿瑪尼奧（Nina Armagno）去年12月在澳洲參訪時表示，中國「完全可能趕上並超越我們，絕對！」她說，中方迄今在太空計畫上達成的進展「令人震驚」、「驚人地快」。

太空人 NASA 北京

上一則

女童被拐 粵警2500公里生死營救 3天輾轉4省救出

下一則

病毒學家：XBB二次感染不必擔憂 症狀是輕型

延伸閱讀

美中月球競賽愈演愈烈 今後2年決勝負

美中月球競賽愈演愈烈 今後2年決勝負
再見...電力耗盡 NASA：正式除役洞察號火星探測器

再見...電力耗盡 NASA：正式除役洞察號火星探測器
2男侵入居家監控系統 惡搞警被起訴

2男侵入居家監控系統 惡搞警被起訴
2男侵入居民Ring監控系統惡搞警方獲刑 南加居民也受害

2男侵入居民Ring監控系統惡搞警方獲刑 南加居民也受害

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

2022-12-29 08:50

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世