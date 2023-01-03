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中國新型偵察無人機「無偵7」 首飛越宮古海峽

中國新聞組／北京3日電
日本防衛省指出，「無偵7」是首度出現在日本周邊，也是日本自衛隊首度觀測到「無偵7」的蹤影。（取材自日本防衛省統合幕僚監部官網）
日本防衛省指出，「無偵7」是首度出現在日本周邊，也是日本自衛隊首度觀測到「無偵7」的蹤影。（取材自日本防衛省統合幕僚監部官網）

日本防衛省統合幕僚監部1日通報，中國偵察型無人機「無偵7」當天飛越宮古海峽，飛抵太平洋後原路返回，日本緊急派出戰鬥機應對。另外，遼寧艦等六艘解放軍艦出沒沖繩周邊，日軍警戒監視。

通報稱，新機型「無偵7」1日上午從東海朝着宮古海峽飛行，通過宮古海峽後向西南方大轉彎，飛至先島群島以南上空，最後循原路返回。航空自衛隊當時緊急派出戰鬥機應對。

日本防衛省指出，「無偵7」首度出現在日本周邊，也是日本自衛隊首度觀測到「無偵7」無人機的蹤影。

據日本NHK報導，防衛省表示，自衛隊本次捕捉到「無偵7」的蹤影，是截至目前為止已被確認的第四款中國無人機。防衛省認為，中國正運用各種類型的無人機來提升其作戰能力，未來將持續警戒、密切監視。

另據中央社報導，中國海軍航艦「遼寧號」等六艘軍艦1日從日本沖繩本島與沖繩的宮古島之間北上，朝東海航行。這些解放軍艦也在去年12月從這處海域南下，艦載機在太平洋演訓反覆起降約320次。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，遼寧號、三艘飛彈驅逐艦、一艘巡洋艦、一艘快速戰鬥支援艦共六艘軍艦1日從日本沖繩本島與宮古島之間的海域北上。

這6艘解放軍艦與上個月16日從沖繩本島與宮古島之間南下，同月17至31日之間，在太平洋的北大東島、沖大東島（皆屬沖繩縣）、沖之鳥島（東京都）周邊海域演訓，艦載戰鬥機及艦載直升機反覆起降次數共約320次。

日本航空自衛隊的戰機緊急升空因應；此外，日本海上自衛隊的護衛艦「有明號」等進行警戒監視。

日本 解放軍 遼寧艦

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