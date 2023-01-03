半夜2點 殲20、殲16等多型戰機超視距空戰訓練

解放軍空軍殲20戰機進行夜間超視距作戰訓練。（央視截圖）

解放軍 戰機連日來從晝到夜頻繁在周邊空域活動。央視軍事2日播出一段視頻畫面，指空軍某基地殲20、殲16等多型戰機半夜2點進行超視距空戰訓練。解放軍藉釋出多型戰機夜訓消息展軍力，但卻有軍報「透露」：解放軍缺乏訓練有素的高新武器操作人才。

來源：UDN新聞網

報導稱，「凌晨2點，空軍某試訓基地展開下半夜和拂曉飛行訓練。進入戰鬥空域，多型戰機超視距空戰拉開戰幕」。

夜間飛行容易造成空間定向障礙，飛行員需高度集中注意力，隨時掌握飛機動態。報導引述解放軍空軍某基地某部飛行大隊長侯傑說，「晚上飛行員看不到整個飛機的輪廓，只能靠飛機外部燈光的顯示，去判斷是距離近了還是距離遠了。有什麼告警，從哪個方向來的告警」。

報導稱，夜間飛行員注意力分配要特別快，從訓練中不斷加深飛行員之間的戰場默契。飛行員洪顧嘉說，「相對於單機作戰而言，雙機的協同作戰更為重要，從最開始在訓練中需要長僚機之間你一句我一句的一問一答式，到最後只需要友機之間一句話，甚至一個字，我就能明白他的意圖。從而做1+1大於2的效果」。

報導說，一架殲16戰機剛剛返航，機務兵要在發動機不停車的情況下對飛機進行全面檢查以及熱加油和熱掛彈。相較於常規保障模式，「熱保障」能夠提升戰機的出動速度，在標準不降的情況下最大限度壓縮飛行準備時間。

空軍某基地機務二中隊副中隊長張偉說，熱保障的推進和實施可以提高戰機的出動效率，在飛機發動機不停車的情況下進行再次出動準備。時間緊，任務重，這個過程既要防止異物吸入發動機，也要避免發動機的熱氣流對人員和裝備造成傷害。

報導稱，走在裝備的前沿，更要成為作戰創新的「探路者」！基地依託自身優勢，有效統等地導、通信、雷達、電抗等訓練資源為官兵搭建起體系訓練平台。

香港 文匯報報導，根據此前軍方的公開報導，2022年以來，解放軍進行了多次夜戰訓練。例如2022年1月，東部戰區海軍航空兵某旅一場大強度、高難度的夜間空戰對抗演練隨即展開。多架戰機接續升空，迅速撲向某目標海域上空。「險難中練兵，夜空下礪刃，把飛行員鍛造成『夜老虎』，是奪取『制夜權』的關鍵一步。」該旅領導這樣說。

另據美國之音報導，南華早報引述中國解放軍報最近的一篇特稿報導說，雖然中國解放軍近年來在研發尖端武器方面取得長足的進步，但是由於操作這些高科技武器人員的訓練跟不上，因此，出現「裝備等人」的怪象，導致許多尖端武器一時無法發揮出最大的潛力。而這種情況在解放軍海軍中最為明顯。

解放軍報日前刊出一篇有關北部戰區海軍一艘護衛艦副艦長王玉冰如何克服重重困難，經歷多次無法完成考核的挫折之後，最終通過考核，成為艦長的報導。

報導說，由於「新型艦艇不斷列裝下水，老型艦艇陸續退役」，該支隊「裝備等人」的問題逐步顯現。