離美前通電話 秦剛「道別」布林肯：重視中美關係
中國去年12月30日宣布任命秦剛為外交部長；美國國務卿布林肯1日在推特發文表示，在秦剛將離開華盛頓之際，兩人通話討論美中關係及保持開放溝通管道等問題。稍後，秦剛也證實與布林肯的「道別」通話。兩人對話對中美關係發展有何影響？各方解讀普遍認為中美都高度重視雙方關係，而美國視中國為最大競爭對手的基本政策並未改變，「有善意未必讓兩邊關係好轉」。
據中國駐美大使館發布內容，秦剛在通話中，憶及他擔任駐美大使期間，與布林肯進行數次坦誠、深入、富有建設性的會見，期待繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。
中國新民周刊報導指，秦剛升任外長顯示中國仍非常重視中美關係。如果中美關係平穩有序發展，對中美兩國和世界來說，都是好事。
直新聞評論員劉和平指出，雖然過去這些年來中美關係波折不斷，但雙方仍將中美關係視為最重要、無法分割的雙邊關係；第二，儘管過去中美溝通受到一定程度上的影響，但從秦剛與布林肯都肯定雙方保持溝通的重要性；第三，雙方將從外交層面的密切溝通開始，落實中國國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇里島會晤期間就中美關係所達成的共識。
劉和平並表示，中美關係將會進入到一個相對穩定時期，既不會像過去幾年那樣波瀾起伏，當然也回不到中國改革開放後的那個所謂30年的「蜜月期」。
另據香港文匯報報導，外界輿論普遍認為，秦剛由駐美大使履新外交部部長，凸顯出中方對中美關係的高度重視；但不得不指出，美國已將中國鎖定為其未來十年最大競爭對手，全面遏制和打壓中國近年已成為美國對外政策的最大政治正確。
報導並指出，今明兩年美國顯然不會放鬆在經濟、科技等方面對華的打壓與挑釁，甚至種種跡象顯示，美國極可能還會在台灣問題上更加變本加厲，這些都使得中美關係未來很可能面臨重大考驗。
自由亞洲電台報導，美國德州聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，按秦剛離美跟布林肯的推特來看，「雙邊有意願去釋出一定程度善意，能被延續到什麼程度，要看雙邊決策是不是都能接受，有善意未必導致兩邊關係好轉。」他強調，拜登上台也釋出數次善意，美方對中方針沒有太大改變。
葉耀元提到，接下來的美中關係，中國當然會期待兩件事，一是希望美國放棄對台灣的保護，二是美國對中國貿易戰25%關稅、晶片禁令可以得到解除。但這兩件事美國政策目前都沒有改變，雙方有如平行線，所有議題都很難談。
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