離美前通電話 秦剛「道別」布林肯：重視中美關係

秦剛將離開華盛頓。（中新社資料照片）

中國去年12月30日宣布任命秦剛 為外交部長；美國國務卿布林肯 1日在推特發文表示，在秦剛將離開華盛頓之際，兩人通話討論美中關係及保持開放溝通管道等問題。稍後，秦剛也證實與布林肯的「道別」通話。兩人對話對中美關係發展有何影響？各方解讀普遍認為中美都高度重視雙方關係，而美國視中國為最大競爭對手的基本政策並未改變，「有善意未必讓兩邊關係好轉」。

據中國駐美大使館發布內容，秦剛在通話中，憶及他擔任駐美大使期間，與布林肯進行數次坦誠、深入、富有建設性的會見，期待繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。

中國新民周刊報導指，秦剛升任外長顯示中國仍非常重視中美關係。如果中美關係平穩有序發展，對中美兩國和世界來說，都是好事。

直新聞評論員劉和平指出，雖然過去這些年來中美關係波折不斷，但雙方仍將中美關係視為最重要、無法分割的雙邊關係；第二，儘管過去中美溝通受到一定程度上的影響，但從秦剛與布林肯都肯定雙方保持溝通的重要性；第三，雙方將從外交層面的密切溝通開始，落實中國國家主席習近平與美國總統拜登 在印尼峇里島會晤期間就中美關係所達成的共識。

劉和平並表示，中美關係將會進入到一個相對穩定時期，既不會像過去幾年那樣波瀾起伏，當然也回不到中國改革開放後的那個所謂30年的「蜜月期」。

另據香港文匯報報導，外界輿論普遍認為，秦剛由駐美大使履新外交部部長，凸顯出中方對中美關係的高度重視；但不得不指出，美國已將中國鎖定為其未來十年最大競爭對手，全面遏制和打壓中國近年已成為美國對外政策的最大政治正確。

報導並指出，今明兩年美國顯然不會放鬆在經濟、科技等方面對華的打壓與挑釁，甚至種種跡象顯示，美國極可能還會在台灣問題上更加變本加厲，這些都使得中美關係未來很可能面臨重大考驗。

自由亞洲電台報導，美國德州聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，按秦剛離美跟布林肯的推特來看，「雙邊有意願去釋出一定程度善意，能被延續到什麼程度，要看雙邊決策是不是都能接受，有善意未必導致兩邊關係好轉。」他強調，拜登上台也釋出數次善意，美方對中方針沒有太大改變。