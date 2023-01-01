習近平辦公室照片曝光 首見習與江澤民、胡錦濤合照

習近平的辦公室書架上放著他與江澤民（中）、胡錦濤（右）合影照片。（央視截圖）

中國國家主席習近平 昨天發表了2023年新年賀詞。今年習近平辦公室的書架上有了新變化，其中27張照片尤爲引人注目，有很多是首次出現。有一張是習近平與兩任前國家主席江澤民 、胡錦濤的合影，一張則是江澤民向習近平父親、中共 元老習仲勳敬酒的合影。

港媒報導，中共第三代領導核心江澤民最近逝世，享年96歲，江澤民的照片也首次上了習近平書架，而且是兩張。一張是習近平與江澤民、胡錦濤的合影，時間不詳，相信大約十年前，習近平已到中央工作。

另一張則是1999年中共建政50周年國慶，長居深圳的習仲勳返京參加，江澤民與總理朱鎔基向習老敬酒。

書架還有不少首次出現的照片，都是習近平與夫人彭麗媛、女兒合影的家庭照。

習近平在新年賀詞中提到江澤民，指「2022年，江澤民同志離開了我們。我們深切緬懷他的豐功偉績和崇高風範，珍惜他留下的寶貴精神財富。我們要繼承他的遺志，把新時代中國特色社會主義事業不斷推向前進」。

習近平還說，「目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。」

明天的中國，奮鬥創造奇蹟。蘇軾有句話：「犯其至難而圖其至遠」，意思是說「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。

明天的中國，力量源於團結。中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。

14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。