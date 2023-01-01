我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

習近平辦公室照片曝光 首見習與江澤民、胡錦濤合照

記者陳言喬／即時報導
習近平的辦公室書架上放著他與江澤民（中）、胡錦濤（右）合影照片。（央視截圖）
習近平的辦公室書架上放著他與江澤民（中）、胡錦濤（右）合影照片。（央視截圖）

中國國家主席習近平昨天發表了2023年新年賀詞。今年習近平辦公室的書架上有了新變化，其中27張照片尤爲引人注目，有很多是首次出現。有一張是習近平與兩任前國家主席江澤民、胡錦濤的合影，一張則是江澤民向習近平父親、中共元老習仲勳敬酒的合影。

港媒報導，中共第三代領導核心江澤民最近逝世，享年96歲，江澤民的照片也首次上了習近平書架，而且是兩張。一張是習近平與江澤民、胡錦濤的合影，時間不詳，相信大約十年前，習近平已到中央工作。

另一張則是1999年中共建政50周年國慶，長居深圳的習仲勳返京參加，江澤民與總理朱鎔基向習老敬酒。

書架還有不少首次出現的照片，都是習近平與夫人彭麗媛、女兒合影的家庭照。

習近平在新年賀詞中提到江澤民，指「2022年，江澤民同志離開了我們。我們深切緬懷他的豐功偉績和崇高風範，珍惜他留下的寶貴精神財富。我們要繼承他的遺志，把新時代中國特色社會主義事業不斷推向前進」。

習近平還說，「目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。」

明天的中國，奮鬥創造奇蹟。蘇軾有句話：「犯其至難而圖其至遠」，意思是說「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。

明天的中國，力量源於團結。中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。

14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

習近平的辦公室書架上放著他一張年輕時的照片。（央視截圖）
習近平的辦公室書架上放著他一張年輕時的照片。（央視截圖）

習近平 江澤民 中共

上一則

加拿大跟進 要求中國入境者出示陰性證明

延伸閱讀

習近平談兩岸一家親 蔡英文：解放軍活動無助和平

習近平談兩岸一家親 蔡英文：解放軍活動無助和平
與普亭互致新年賀電 習近平：中俄關係將迎新機遇

與普亭互致新年賀電 習近平：中俄關係將迎新機遇
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易
江澤民圓遺願 骨灰撒入江海

江澤民圓遺願 骨灰撒入江海

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48

超人氣

更多 >
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易