習近平辦公室書架更新了 首放與江澤民、胡錦濤的合照

這張習近平（左起）與已故前國家主席江澤民，及前國家主席胡錦濤的三人合照，首次出現在習近平書架上。（央視截圖）

新年前夕，中國國家主席習近平 透過中央廣播電視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞。今年，習近平辦公室的書架上有了新變化，央視公布了其中27張照片尤為引人注目，有很多是首次出現。

香港01報導，習近平在新年賀詞中緬懷江澤民 ，書架上也出現兩張有江澤民在內的照片，一張是習近平與兩任前國家主席江澤民、胡錦濤的合影，一張是江澤民向習近平父親、中共元老習仲勛和國務院前總理朱鎔基敬酒的照片，兩張都是首次出現。

書架上的照片也包括習近平與夫人彭麗媛，以及和女兒的家庭照。（央視截圖）

央視今年用互動式網頁介紹習近平辦公室書架上的新變化，一共有27張照片，分為3個區域，有習近平與家人的生活照，習近平與父親習仲勳和胡錦濤、已故領導人江澤民等合照，以及習近平2022年訪港、20大參與重大活動工作照。

據報導，依照往年習近平在新年賀詞時背後書架擺放的照片，切合一年主題，也有其深意。2022年習近平發表新年賀詞時，由於北京將舉辦冬奧會，書架出現北京冬奧 吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」。

這張習近平與女兒的合影也是第一次出現。（央視截圖）

報導說，值得一提的是，2023年習近平書架增加許多家庭照，也增添兩張習近平與女兒習明澤的合照、兩張習近平年輕時的照片首次擺放在書架。

此外，2022年習近平工作的照片，包括中國共產黨20大開幕發表演說和11月習近平在印尼參加G20峰會也出現在書架上。