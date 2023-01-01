我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

殲11攔截美軍機？南部戰區：罔顧事實純屬誣衊炒作

中國新聞組／北京1日電
南部戰區公布視頻稱美軍所謂聲明罔顧事實純屬誣衊炒作。（視頻截圖）
南部戰區公布視頻稱美軍所謂聲明罔顧事實純屬誣衊炒作。（視頻截圖）

針對美軍印太總部近日發表聲明，稱中國海軍殲11戰鬥機12月21日在南海上空近距離對美空軍RC-135型機做出不安全飛行動作，南部戰區新聞發言人表示，美軍所謂聲明罔顧事實，純屬誣衊炒作。另據外媒報導，就在同一天，中方海軍也在模擬攻擊美方海軍在南海的特遣支隊。隨著細節進一步披露可以得知，當時解放軍航母山東艦，還有其他轟炸機和戰機也在南海舉行大規模軍演。

環球網報導，南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，美方一架RC-135型機12月21日在中國華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，中國人民解放軍南部戰區組織空中力量對其全程跟踪監視。美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背「中美海空相遇安全行為準則」，嚴重違反相關國際法和國際實踐。中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度。美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。我們嚴正要求美方約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全。

另據中時新聞網述動力網報導，一位亞洲國家官員告訴金融時報，在那次軍演中，由山東艦帶頭的打擊群模擬攻擊了美國海軍編隊。顯見當時中方在南海的海、空域從事重大活動，其中包括軍機在具高度戰略性的巴士海峽上空進行空中加油。

分析指出，儘管解放軍在南海從事密集軍事活動並不罕見，但值得注意的是，這次演訓顯然是針對美國軍艦來。另一方面，美國偵察機與海上巡邏機也是南海，尤其是巴士海峽的常客。的確，被中方攔截的RC-135當時很可能在南海監視解放軍海、空軍演。以往北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）就指出，美軍每天要出動軍機飛往南海三至五次。

另一方面，截至12月21日，中方海軍「遼寧」艦航母編隊也在菲律賓海舉行大規模軍演。而隨著遠航執行任務對解放軍來說日趨重要，中方有能力同時在兩個不同地點舉行大規模軍演，可說具有重大意義。整體來說，12月21日的事件所反映的，就是中美在南海的這類行動模式將愈來愈常見。

解放軍 北京

上一則

香港確診近3萬 盧寵茂：高點會維持一段時間

下一則

兒童文學大師「大鬍子叔叔」董宏猷72歲辭世 藝文界哀痛

延伸閱讀

解放軍公布影片 反控美軍偵察機危險接近中方軍機

解放軍公布影片 反控美軍偵察機危險接近中方軍機
南海中美軍機逼近 中：美方危險行動才是問題根源

南海中美軍機逼近 中：美方危險行動才是問題根源
中軍機南海危險逼近美軍機 機翼相距不到10呎

中軍機南海危險逼近美軍機 機翼相距不到10呎
解放軍殲-11在南海逼近美機 影片曝光美控危險舉動

解放軍殲-11在南海逼近美機 影片曝光美控危險舉動

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易