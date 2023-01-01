殲11攔截美軍機？南部戰區：罔顧事實純屬誣衊炒作

南部戰區公布視頻稱美軍所謂聲明罔顧事實純屬誣衊炒作。（視頻截圖）

針對美軍印太總部近日發表聲明，稱中國海軍殲11戰鬥機12月21日在南海上空近距離對美空軍RC-135型機做出不安全飛行動作，南部戰區新聞發言人表示，美軍所謂聲明罔顧事實，純屬誣衊炒作。另據外媒報導，就在同一天，中方海軍也在模擬攻擊美方海軍在南海的特遣支隊。隨著細節進一步披露可以得知，當時解放軍 航母山東艦，還有其他轟炸機和戰機也在南海舉行大規模軍演。

環球網報導，南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，美方一架RC-135型機12月21日在中國華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，中國人民解放軍南部戰區組織空中力量對其全程跟踪監視。美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背「中美海空相遇安全行為準則」，嚴重違反相關國際法和國際實踐。中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度。美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。我們嚴正要求美方約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全。

另據中時新聞網述動力網報導，一位亞洲國家官員告訴金融時報，在那次軍演中，由山東艦帶頭的打擊群模擬攻擊了美國海軍編隊。顯見當時中方在南海的海、空域從事重大活動，其中包括軍機在具高度戰略性的巴士海峽上空進行空中加油。

分析指出，儘管解放軍在南海從事密集軍事活動並不罕見，但值得注意的是，這次演訓顯然是針對美國軍艦來。另一方面，美國偵察機與海上巡邏機也是南海，尤其是巴士海峽的常客。的確，被中方攔截的RC-135當時很可能在南海監視解放軍海、空軍演。以往北京 大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）就指出，美軍每天要出動軍機飛往南海三至五次。

另一方面，截至12月21日，中方海軍「遼寧」艦航母編隊也在菲律賓海舉行大規模軍演。而隨著遠航執行任務對解放軍來說日趨重要，中方有能力同時在兩個不同地點舉行大規模軍演，可說具有重大意義。整體來說，12月21日的事件所反映的，就是中美在南海的這類行動模式將愈來愈常見。