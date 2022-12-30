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習普視訊通話 紐時：凸顯中俄互賴關係不變

編譯茅毅／即時報導
中國國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普亭。（Getty Images）
中國國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普亭。（Getty Images）

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭30日視訊通話，紐約時報報導認為，這顯示在國際社會譴責俄國入侵烏克蘭下，中俄關係仍不變、並未因此動搖。

習、普9月曾在烏茲別克召開的上海合作組織（SCO）元首理事會期間面對面會晤，克里姆林宮發言人培斯科夫29日說，兩位領袖會秉持1個「真正的戰略夥伴關係」精神，討論「迫切」的雙邊及區域議題。

中俄領袖正各自面臨危機，普亭下令發動的侵烏戰爭已進入第10個月，依舊看不到俄國將勝利的任何跡象。中國則正對抗擴散的新型冠狀病毒肺炎疫情，數百萬人正染疫。

前述現況與習、普2月在北京面對面會晤時的躊躇滿志，呈現鮮明對比。兩人當時似乎準備好藉由達成中俄「上不封頂」的夥伴關係，推進彼此共有的目標，亦即抗衡美國在全球的影響力。

俄烏戰爭2月24日爆發，該報導也認為，20天後，俄國在國際社會陷入孤立，北京對莫斯科的「公開支持」亦因此不如前。惟儘管北京迄未就這場戰爭譴責莫斯科，但也沒提供武器等直接支援，抑或協助俄國規避美國和歐洲的制裁。不過，中方仍間接伸援，方法是大買石油，目前仍是俄國石油的全球最大買主之一。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）「中國計畫」主任孫韻（Yun Sun）表示，我們現在看到的，是地緣政治在中國對俄國的評估中，扮演舉足輕重的角色。只要中俄將美國當作彼此共同的威脅，中俄利益的結合與趨同，就會超過分歧、重於差異。

習近平是否提前知道普亭決定侵烏，目前不得而知。俄烏戰爭反而拉近美歐關係，也使國際間注意到中國入侵台灣的威脅，可能壞了北京的好事。能源價格高漲影響歐洲經濟，而歐洲係中國最大的出口市場之一。

該報導還認為，普亭在俄國政壇的親密盟友、前俄國總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）12月訪問北京時，習近平的發言「暗示」，他對演變為持久戰的俄烏戰爭愈來愈擔憂。他提到，中方希望有關各方保持理性克制。

儘管如此，分析家認為，習近平仍無法承擔放棄普亭，或者眼睜睜看著普亭的野望在俄烏戰爭中破滅，否則將削弱中國的1個地緣政治盟國，並置中方獨自和美國競爭。與此同時，習近平自己則面臨愈來愈多的國內外挑戰，尤其是新冠肺炎疫情及華府的大力施壓。

華府跨黨派智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國高級研究員辛格頓（Craig Singleton）以婚姻做比喻說，習近平依然「鍾情」於普亭發動的侵烏戰爭，原因在於若俄方獲勝，中方在地緣政治上會有很大收穫；若俄方失敗，甚至可能會失去更多。習、普的「策略聯姻」將繼續下去。

俄國 普亭 習近平

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