中救經濟促消費 千項產品明年起降稅、新冠藥零關稅

中國防疫鬆綁後，各地疫情快速升溫，並掀起搶藥潮。為解決缺藥問題，中國擬調降抗新冠病毒用藥等進口關稅。圖為貴州近日免費向民眾發放退燒藥等藥品。（新華社）

為促進經濟好轉，中國官方昨宣布，明年元旦起將對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，並對部分抗癌藥物、抗新冠病毒用藥原料等實施零關稅 。另外，該公告明確將對中國大陸所簽署的19個自貿協定和優惠貿易安排繼續實施協定稅率，其中包括「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。

中國宣布明年1月8日邊境 解封後，又將調整部分商品進出口關稅，主要以降稅為主，例如降低藥品、消費品、原物料以及資訊技術產品的進口關稅。

國務院 關稅稅則委指出，主要目的包括促進經濟運行好轉、加強資源供應、加快產業升級和滿足民眾消費需求。其中，針對部分抗癌藥原料、抗新冠病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅，降低假牙、血管支架用原料等醫療用品進口關稅。

與此同時，順應消費升級趨勢，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、電吹風等小家電的進口關稅。

公告並稱，將加強資源供應能力，提升產業鏈供應鏈韌性，對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅；促進先進製造業創新發展，加快產業轉型升級，降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

2023年7月1日起，還將對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施第8步降稅。

不過，明年元旦起，也將提高部分商品進出口關稅。其中，對栗子、甘草及其製品、大型輪胎、甘蔗收穫機等取消進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率；提高鋁和鋁合金出口關稅。

根據大陸與有關國家或地區簽署的自貿協定和優惠貿易安排，2023年還將對19個協定項下、原產於29個國家或地區的部分商品實施協定稅率。也就是說，兩岸ECFA早收清單500多項產品仍將維持「零關稅」優惠稅率。

在全面放寬防疫措施後，拚經濟成為北京當局首要任務，除調降關稅促消費，多地倡導「留崗過年」。與因疫情倡導的「就地過年」不同，「留崗過年」是希望員工留下來幫助企業復工復產，有地方祭出最高人民幣3千元的獎勵補貼。