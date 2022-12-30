習近平、普亭線上會談 料討論地區問題 

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭將在12月30日舉行視訊會談。圖為普京和習近平9月在上海合作組織峰會期間會面。（路透）

中國國家主席習近平 和俄羅斯 總統普亭30日上午透過封閉通信管道舉行視訊會談。兩國領導人將討論雙邊關係和地區問題，其中包括中俄邊界附近的情況。另外，菲國總統小馬可仕下周將訪問中國。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫稱「兩國元首之間有著密切的聯繫」，並說明兩人最開始的交談將會是公開的，而後續談話則會以閉門會談方式繼續進行。

佩斯科夫說，普亭和習近平首先將談論俄中雙邊關係。「你們知道貿易量正在飛速增長。不過當然，就最尖銳的地區問題交換意見也將非常重要，有那些離我們、離俄羅斯更近的問題，還有那些離中國更近的問題。」

他補充說，兩國領導人將本著「真正的戰略夥伴關係的精神」討論這些問題。

在中俄領導人線上會晤後，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於1月3至5日訪問北京 ，並將與中國國家主席習近平會面。

菲律賓外交部表示，小馬可仕這趟北京行可望簽署多達14項協議。雙方將簽署協議在兩國外交部之間建立直接溝通管道，以免針對主權有激烈爭議的南海出現「誤判和溝通不良」。

另據日本共同社報導，曾舉辦過八次的中日韓領導人會議，基本確定將連續三年停辦。這主要是受日韓之間自殖民至二戰時期強徵南韓民眾為日本企業勞動的訴訟問題，以及中國在東海的軍事活動等因素影響。

上一次中日韓領導人會議是2019年12月24日在四川成都舉行。時任日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅當年在參加會議前，還先來到北京與大陸國家主席習近平舉行會談。