我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

習近平、普亭線上會談 料討論地區問題 

中國新聞組／北京30日電
中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭將在12月30日舉行視訊會談。圖為普京和習近平9月在上海合作組織峰會期間會面。（路透）
中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭將在12月30日舉行視訊會談。圖為普京和習近平9月在上海合作組織峰會期間會面。（路透）

中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭30日上午透過封閉通信管道舉行視訊會談。兩國領導人將討論雙邊關係和地區問題，其中包括中俄邊界附近的情況。另外，菲國總統小馬可仕下周將訪問中國。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫稱「兩國元首之間有著密切的聯繫」，並說明兩人最開始的交談將會是公開的，而後續談話則會以閉門會談方式繼續進行。

佩斯科夫說，普亭和習近平首先將談論俄中雙邊關係。「你們知道貿易量正在飛速增長。不過當然，就最尖銳的地區問題交換意見也將非常重要，有那些離我們、離俄羅斯更近的問題，還有那些離中國更近的問題。」

他補充說，兩國領導人將本著「真正的戰略夥伴關係的精神」討論這些問題。

在中俄領導人線上會晤後，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於1月3至5日訪問北京，並將與中國國家主席習近平會面。

菲律賓外交部表示，小馬可仕這趟北京行可望簽署多達14項協議。雙方將簽署協議在兩國外交部之間建立直接溝通管道，以免針對主權有激烈爭議的南海出現「誤判和溝通不良」。

另據日本共同社報導，曾舉辦過八次的中日韓領導人會議，基本確定將連續三年停辦。這主要是受日韓之間自殖民至二戰時期強徵南韓民眾為日本企業勞動的訴訟問題，以及中國在東海的軍事活動等因素影響。

上一次中日韓領導人會議是2019年12月24日在四川成都舉行。時任日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅當年在參加會議前，還先來到北京與大陸國家主席習近平舉行會談。

俄羅斯 習近平 北京

上一則

隔3年 港首團客到澳門：懷念賭場

下一則

港取消防疫措施 議員：內地人到港需打疫苗

延伸閱讀

內唐亞胡宣誓就任以色列總理 普亭表態樂見

內唐亞胡宣誓就任以色列總理 普亭表態樂見
克宮：普亭和習近平12/30舉行視訊會談

克宮：普亭和習近平12/30舉行視訊會談
未入中委、非出身涉台系統 宋濤接掌國台辦 打破多項慣例

未入中委、非出身涉台系統 宋濤接掌國台辦 打破多項慣例
烏戰中左右為難 習還要與普談什麼

烏戰中左右為難 習還要與普談什麼

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%