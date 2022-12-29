明年1/8後入境免隔離 民眾想飛了 北京現換護照人潮

中國26日宣布2023年1月8日起取消入境集中隔離後，民眾即前往公安局換發護照等相關證件。北京市公安局的出入境辦證大廳，28日重現久違的人氣。(中央社)

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布通知，宣布明年1月8日取消入境集中隔離。民航局28日也恢復國際客運航班工作方案通知，1月8日之後不再對國際客運航班實施「五個一」和「一國一策」等調控措施。出境利多消息發布後，冷清已久的出國證照大廳重現辦證人氣，有民眾期待出國旅遊，也有民眾準備返回海外工作崗位。

中國宣布明年1月8日起取消入境集中隔離後，27日凌晨有關出國簽證的搜索量瞬間暴增10倍，國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安 局換發護照等相關證件。其中，剛渡過疫情 高峰的北京，辦證大廳便重現久違的人氣。

另一位民眾說，疫情爆發前，北京市公安局這座出入境接待大廳「很少有安靜的時候」。但3年來他來過兩次，幾乎處於無人狀態。今天總算恢復了點人氣，看得出「大家都憋壞了，都想出國走走」。

他透露，中國航空業者近10天前就得到「政策即將開放」的訊息，因此都已提前展開復航、增班的準備。隨後，部分旅行社也得知了這一政策風向。而他就是聽到友人透露後，才開始規劃澳洲的行程。

另外，民航局28日發布關於恢復國際客運航班工作方案的通知，提出自2023年1月8日起，不再對國際客運航班實施「五個一」和「一國一策」等調控措施，中外航空公司按照雙邊運輸協定安排運營定期客運航班。不再定義入境高風險航班，取消入境航班75％客座率限制。

所謂「五個一」，指的是一家航空公司在一個國家保留一條航線 ，一周至多一個航班，該政策自2020年3月29日開始實施。

據民航行業發展統計公報顯示，疫情前，截至2019年底，中國航空公司國際定期航班通航65個國家的167個城市，國際航線953條。而在「五個一」政策的限制下，截至2021年末，航空公司國際定期航班通航縮減至41個國家的60個城市，國際航線僅有279條。

從國際航班執飛量來看，2019年國際客運航班日均執飛量為2700架次，而近一年來國際客運航班日均執飛量在100架次上下徘徊。

進入今年12月，隨著各航空公司宣佈恢復或增開國際航班，國際客運航班每日執飛量提升至200至250架次左右，但是和疫情前相比，國際客運航班執飛量仍不足2019年水準的10％。不過，近日有航空公司宣布明年起恢復所有國際航線。