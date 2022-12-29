中出境機票價跌 但返國票價飆漲 令海外遊子卻步

中國26日宣布2023年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。圖為北京市公安局的出入境辦證大廳內，28日重現久違的人氣。(中央社)

中國宣布在2023年1月8日正式全面放開防疫限制，「有序恢復中國公民出境旅遊」、「逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境」以及「有序恢復中國公民出境旅遊」發布後數小時後，數個旅遊平台的數據顯示，國際機票搜索量瞬時暴漲，出境機票「量升價跌」，但返回中國的票價反而飆漲。

封面新聞報導，途牛旅遊網平台數據顯示，目前日本 、美國、泰國、韓國、馬爾地夫等境外目的地國家以及普吉島、東京、芭提雅、峇里島、紐約等境外目的地城市的搜索熱度排名更為靠前。攜程平台數據也顯示，平台熱門海外目的地搜索量同比大漲10倍，出境機票、海外酒店搜索均達到三年來峰值。

據報導，同程旅行平台數據顯示，消息發布後，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%；簽證搜索量瞬時增長10倍。中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國、泰國。搜索量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯和新加坡 。

至於出遊機票價格平均價下跌12.9％，查詢攜程旅行App發現，北京 －新加坡航線明年1月最低價為1358元人民幣，下同，較今年12月最低價下降400元。

但入境的機票可就不便宜了。在日本讀研究生的Yoxi已經兩年沒有回國了，她表示，2019年從大連到日本東京的直飛兩個小時，機票價格在1500元左右，但現在價格翻了四倍不止，從東京回中國的機票就更貴了，價格在1萬元左右。

另據香港01報導，新加坡航空飛往中國各主要城市的航班每周只有一兩班。 1月13日直飛北京，27日返新加坡的機票價格約2.15萬人民幣；1月16日直飛上海，28日返回的機票為2.7萬；1 月17日直飛成都，31日返回的機票是1.3萬人民幣。由於機票價格偏高，加上中國疫情嚴重，居住新加坡華人表示，「我等待放寬措施等了三年，現在家鄉的疫情嚴重，父母都染疫了，幸好症狀都不太嚴重。他們都讓我不要回去過年，等情況好轉再說。」