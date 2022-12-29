我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中出境機票價跌 但返國票價飆漲 令海外遊子卻步

中國新聞組／北京29日電
中國26日宣布2023年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。圖為北京市公安局的出入境辦證大廳內，28日重現久違的人氣。(中央社)
中國26日宣布2023年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。圖為北京市公安局的出入境辦證大廳內，28日重現久違的人氣。(中央社)

中國宣布在2023年1月8日正式全面放開防疫限制，「有序恢復中國公民出境旅遊」、「逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境」以及「有序恢復中國公民出境旅遊」發布後數小時後，數個旅遊平台的數據顯示，國際機票搜索量瞬時暴漲，出境機票「量升價跌」，但返回中國的票價反而飆漲。

封面新聞報導，途牛旅遊網平台數據顯示，目前日本、美國、泰國、韓國、馬爾地夫等境外目的地國家以及普吉島、東京、芭提雅、峇里島、紐約等境外目的地城市的搜索熱度排名更為靠前。攜程平台數據也顯示，平台熱門海外目的地搜索量同比大漲10倍，出境機票、海外酒店搜索均達到三年來峰值。

據報導，同程旅行平台數據顯示，消息發布後，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%；簽證搜索量瞬時增長10倍。中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國、泰國。搜索量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯和新加坡

至於出遊機票價格平均價下跌12.9％，查詢攜程旅行App發現，北京－新加坡航線明年1月最低價為1358元人民幣，下同，較今年12月最低價下降400元。

但入境的機票可就不便宜了。在日本讀研究生的Yoxi已經兩年沒有回國了，她表示，2019年從大連到日本東京的直飛兩個小時，機票價格在1500元左右，但現在價格翻了四倍不止，從東京回中國的機票就更貴了，價格在1萬元左右。

另據香港01報導，新加坡航空飛往中國各主要城市的航班每周只有一兩班。 1月13日直飛北京，27日返新加坡的機票價格約2.15萬人民幣；1月16日直飛上海，28日返回的機票為2.7萬；1 月17日直飛成都，31日返回的機票是1.3萬人民幣。由於機票價格偏高，加上中國疫情嚴重，居住新加坡華人表示，「我等待放寬措施等了三年，現在家鄉的疫情嚴重，父母都染疫了，幸好症狀都不太嚴重。他們都讓我不要回去過年，等情況好轉再說。」

新加坡 日本 北京

上一則

確診工人可回崗 新冠疫情迅速蔓延 中國復工復產難度大

下一則

中國兔年郵票太詭異 「紅眼藍兔」網嘲：有妖氣

延伸閱讀

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了
日本：中航母遼寧艦在沖繩以東海域密集訓練艦載機起降

日本：中航母遼寧艦在沖繩以東海域密集訓練艦載機起降
日本公務員上班花58小時「大膽縱慾」 還有加班費可拿

日本公務員上班花58小時「大膽縱慾」 還有加班費可拿
苦等3年 海外華人：終於可回鄉探親了

苦等3年 海外華人：終於可回鄉探親了

熱門新聞

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統