我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中俄海上聯合軍演閉幕 日再發布遼寧艦動向

中國新聞組／北京29日電
中俄聯合軍演閉幕，兩國官兵揮帽告別。(取材自央視)
中俄聯合軍演閉幕，兩國官兵揮帽告別。(取材自央視)

中俄海上聯合-2022聯合軍事演習27日在東海閉幕，中國海軍濟南艦和俄海軍瓦良格號導彈巡洋艦在駕駛室宣布演習閉幕，兩國官兵揮帽告別後，雙方軍艦轉向分航。另外，日本防衛省統合幕僚監部28日再度發布遼寧艦編隊動態，自衛隊觀測到了052D型驅逐艦成都艦出現在編隊內。

中俄海上聯合-2022聯合軍演現場畫面。(取材自央視)
中俄海上聯合-2022聯合軍演現場畫面。(取材自央視)

央視新聞報導，為期7天的演習中，兩國海軍團結協作、默契配合，克服了惡劣氣象影響，以輪流指揮或共同指揮方式，先後順利完成聯合封控、臨檢拿捕、實射火箭深彈、聯合救援、聯合反潛和聯合防空等預定課目演練，實射防空導彈、火箭深彈、副砲等多型主戰武器。

中方執行導演王宇海軍少將表示，這次聯演，是中俄兩國海軍攜手開展海上聯合軍事演習的又一次成功實踐。7天來，雙方完成了全部的演習課目，隨著兩國兩軍關係的深化，兩國海軍務實合作前景將更加廣闊，一定能為維護世界和平和地區安全穩定作出新的更大貢獻。

俄羅斯國防部表示，聯合演習期間，兩國海軍的演練科目包括使用火箭深彈捕捉敵方的潛艇以及海上對艦火砲射擊。

日本統合幕僚監部發布的遼寧艦近照。(取材自觀察者網)
日本統合幕僚監部發布的遼寧艦近照。(取材自觀察者網)

日本統合幕僚監部發布的遼寧艦近照。(取材自觀察者網)
日本統合幕僚監部發布的遼寧艦近照。(取材自觀察者網)

觀察者網報導，日本防衛省統合幕僚監部28日則是再度發布中國遼寧艦編隊動態

根據通報，12月23日至27日，包括遼寧艦在內的多艘中國海軍艦艇繼續在日本周邊的西太平洋航行。海上自衛隊派出出雲號進行情報收集和跟蹤監視。這次日本海上自衛隊再次進行了觀測到了052D型驅逐艦成都艦12月27日再次出現在編隊內。

自衛隊稱觀測到遼寧艦艦載戰鬥機殲15出動一共40架次，艦載直升機直18出動約40架次。從17日到27日，遼寧艦起降艦載機合計約260架次

日本並公布了遼寧艦在接受補給的照片，但和過去不同未公布艦載機起降的照片。

遼寧艦 日本 導演

上一則

揭貪被關1325天 海南包工頭判無罪 貪官遭判18年

下一則

疫情嚴重 中國暫停藥物出口 法國退燒藥吃緊

延伸閱讀

日本：中航母遼寧艦在沖繩以東海域密集訓練艦載機起降

日本：中航母遼寧艦在沖繩以東海域密集訓練艦載機起降
王毅：持續深化中俄關係 反對美國強權

王毅：持續深化中俄關係 反對美國強權
對抗新安保文件 中航母遼寧艦模擬攻日 習近平下的令?

對抗新安保文件 中航母遼寧艦模擬攻日 習近平下的令?
中國揭中俄軍演細節 將派2戰區5水面艦艇參加

中國揭中俄軍演細節 將派2戰區5水面艦艇參加

熱門新聞

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統