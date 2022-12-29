中俄海上聯合軍演閉幕 日再發布遼寧艦動向

中俄聯合軍演閉幕，兩國官兵揮帽告別。(取材自央視)

中俄海上聯合-2022聯合軍事演習27日在東海閉幕，中國海軍濟南艦和俄海軍瓦良格號導彈巡洋艦在駕駛室宣布演習閉幕，兩國官兵揮帽告別後，雙方軍艦轉向分航。另外，日本 防衛省統合幕僚監部28日再度發布遼寧艦 編隊動態，自衛隊觀測到了052D型驅逐艦成都艦出現在編隊內。

中俄海上聯合-2022聯合軍演現場畫面。(取材自央視)

央視新聞報導，為期7天的演習中，兩國海軍團結協作、默契配合，克服了惡劣氣象影響，以輪流指揮或共同指揮方式，先後順利完成聯合封控、臨檢拿捕、實射火箭深彈、聯合救援、聯合反潛和聯合防空等預定課目演練，實射防空導彈、火箭深彈、副砲等多型主戰武器。

中方執行導演 王宇海軍少將表示，這次聯演，是中俄兩國海軍攜手開展海上聯合軍事演習的又一次成功實踐。7天來，雙方完成了全部的演習課目，隨著兩國兩軍關係的深化，兩國海軍務實合作前景將更加廣闊，一定能為維護世界和平和地區安全穩定作出新的更大貢獻。

俄羅斯國防部表示，聯合演習期間，兩國海軍的演練科目包括使用火箭深彈捕捉敵方的潛艇以及海上對艦火砲射擊。

日本統合幕僚監部發布的遼寧艦近照。(取材自觀察者網)

日本統合幕僚監部發布的遼寧艦近照。(取材自觀察者網)

觀察者網報導，日本防衛省統合幕僚監部28日則是再度發布中國遼寧艦編隊動態

根據通報，12月23日至27日，包括遼寧艦在內的多艘中國海軍艦艇繼續在日本周邊的西太平洋航行。海上自衛隊派出出雲號進行情報收集和跟蹤監視。這次日本海上自衛隊再次進行了觀測到了052D型驅逐艦成都艦12月27日再次出現在編隊內。

自衛隊稱觀測到遼寧艦艦載戰鬥機殲15出動一共40架次，艦載直升機直18出動約40架次。從17日到27日，遼寧艦起降艦載機合計約260架次

日本並公布了遼寧艦在接受補給的照片，但和過去不同未公布艦載機起降的照片。