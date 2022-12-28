我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

苦等3年 海外華人：終於可回中國團圓了

中國新聞組／北京28日電
海外華人期盼通關已久。圖為北京首都國際機場。（路透）
海外華人期盼通關已久。圖為北京首都國際機場。（路透）

中國國家衞健委前日宣布從明年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離措施，海外華人紛紛奔走相告，不少人希望盡快回到家鄉看望闊別已久的父母長輩。中國最大旅遊平台攜程27日統計顯示，中國出境機票訂單比前一日大漲254%，入境機票訂單則是比26日同期增長412%，顯示有更多人想進入中國。

文匯報報導，加州洛杉磯縣亞凱迪亞市華裔居民張女士上網證實解除入境人員集中隔離是官方消息後，忍不住與丈夫相擁而泣，「我終於可以順利回國看望父母，不用再去酒店隔離了。等了三年，沒想到這一天突然就來了，這真是聖誕節最好的禮物。」

美籍華人顧彬彬從事機票業務，疫情蔓延三年來，他幫助不少華人踏上歸國行程，他估計下周開始，春節期間的回國機票價格或還會有波動。

另據澎湃新聞報導，由於入境不再隔離，入境的需求比出境上漲的要更快。攜程資料顯示，入境中國機票訂單比26日同期增長412%，是出境機票訂單漲幅的1.6倍；入境機票平均價格環比上漲8.6%。入境機票整體呈現「量價齊升」的狀態。

澳洲、德國、日本、新加坡香港是TOP5熱門入境客源地。其中，澳洲和德國的入境機票訂單漲幅在八倍左右，遠超後三名的亞洲客源地。

入境機票中，只有泰國和香港兩個出發地存在票價環比下跌，其他出發地的機票價格都在上漲。

而新加坡、南韓、香港、日本、泰國的機票訂單增幅名列前茅，成為跨境限制首開後的TOP5熱門出境目的地。其中，以新加坡為目的地的出境機票訂單增速最高，比前一天大增6倍；餘下TOP4國家或地區則普遍增長4倍左右。

英美、澳洲長線目的地的出境機票訂單也有所增長，但距離亞洲地區的增幅還有一定差距。

機票價格部分，27日有多個亞洲目的地的機票平均價格下跌明顯。其中，香港、新加坡、南韓、日本為機票價格下跌的TOP4目的地，前三名的機票價格降幅在47%-40%區間，最後一名日本的機票價格降幅為27.6%。攜程相關人士表示，可能原因之一是近期國內航司增加多班出境短線的運力。

英美澳洲長線目的地的出境機票價格目前還較為堅挺，普遍降少增多。

新加坡 澳洲 香港

上一則

河南鄭新黃河大橋嚴重車禍 200輛大小車輛撞成一團

下一則

衛健委：乙類乙管打的是有準備之仗 絕不是被動的放開

延伸閱讀

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進
中國取消入境隔離 但境外旅遊料不會立刻激增

中國取消入境隔離 但境外旅遊料不會立刻激增
日防中疫情入侵 30日起限制中港澳班機只能在4機場起降

日防中疫情入侵 30日起限制中港澳班機只能在4機場起降
取消入境檢測和隔離 中國1月8日起開放國門

取消入境檢測和隔離 中國1月8日起開放國門

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了