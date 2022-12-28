苦等3年 海外華人：終於可回中國團圓了

海外華人期盼通關已久。圖為北京首都國際機場。（路透）

中國國家衞健委前日宣布從明年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離措施，海外華人紛紛奔走相告，不少人希望盡快回到家鄉看望闊別已久的父母長輩。中國最大旅遊平台攜程27日統計顯示，中國出境機票訂單比前一日大漲254%，入境機票訂單則是比26日同期增長412%，顯示有更多人想進入中國。

文匯報報導，加州洛杉磯縣亞凱迪亞市華裔居民張女士上網證實解除入境人員集中隔離是官方消息後，忍不住與丈夫相擁而泣，「我終於可以順利回國看望父母，不用再去酒店隔離了。等了三年，沒想到這一天突然就來了，這真是聖誕節最好的禮物。」

美籍華人顧彬彬從事機票業務，疫情蔓延三年來，他幫助不少華人踏上歸國行程，他估計下周開始，春節期間的回國機票價格或還會有波動。

另據澎湃新聞報導，由於入境不再隔離，入境的需求比出境上漲的要更快。攜程資料顯示，入境中國機票訂單比26日同期增長412%，是出境機票訂單漲幅的1.6倍；入境機票平均價格環比上漲8.6%。入境機票整體呈現「量價齊升」的狀態。

澳洲 、德國、日本、新加坡 、香港 是TOP5熱門入境客源地。其中，澳洲和德國的入境機票訂單漲幅在八倍左右，遠超後三名的亞洲客源地。

入境機票中，只有泰國和香港兩個出發地存在票價環比下跌，其他出發地的機票價格都在上漲。

而新加坡、南韓、香港、日本、泰國的機票訂單增幅名列前茅，成為跨境限制首開後的TOP5熱門出境目的地。其中，以新加坡為目的地的出境機票訂單增速最高，比前一天大增6倍；餘下TOP4國家或地區則普遍增長4倍左右。

英美、澳洲長線目的地的出境機票訂單也有所增長，但距離亞洲地區的增幅還有一定差距。

機票價格部分，27日有多個亞洲目的地的機票平均價格下跌明顯。其中，香港、新加坡、南韓、日本為機票價格下跌的TOP4目的地，前三名的機票價格降幅在47%-40%區間，最後一名日本的機票價格降幅為27.6%。攜程相關人士表示，可能原因之一是近期國內航司增加多班出境短線的運力。

英美澳洲長線目的地的出境機票價格目前還較為堅挺，普遍降少增多。