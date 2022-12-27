中國用美人計滲透南韓？ 中使館：故意炒作抹黑

中國駐南韓大使館再針對南韓媒體涉華報導發文，批評這些南韓媒體故意炒作抹黑中國形象。（取材自微博）

針對有南韓 媒體指中國在首爾設立「海外警察 站」，中國駐南韓大使館 發言人23日就此事表示遺憾，並指報導「毫無事實根據。」時隔三天，中國駐南韓大使館再針對南韓媒體涉華報導發文，批評這些南韓媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象。

據中國駐南韓大使館微信公號26日消息，中國駐韓大使館發言人稱，對南韓個別媒體涉華不實報導表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，近日南韓個別媒體繼炒作所謂「海外警察站」後，又聲稱「中國通過美人計等方式對南韓進行滲透，干涉南韓內政」，甚至還點名道姓提及中國前駐韓大使。「我想強調，有關報導完全是無中生有、蓄意中傷，有違禮節。正所謂欲加之罪，何患無辭。」

發言人批評，個別媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象，毒化中韓關係民意氛圍。「我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

發言人指出，不干涉內政是聯合國憲章的基本原則，也是中國外交的一貫立場。「我願重申，中方始終尊重韓國內政，過去從未今後也不會干涉韓國內政。」

發言人說，多年來，中國駐南韓大使館同南韓政治、經濟、文化、學術、地方等各界人士開展正當交往，旨在推動中韓友好交流與合作，促進兩國人民之間的友好感情。「我相信韓駐華使館也是這麼做的。中方將繼續積極推動中韓戰略合作伙伴關係不斷髮展，更好造福兩國和兩國人民。」

發言人強調，媒體是民眾瞭解世界的窗口，有著重要的社會影響和責任。中方敦促南韓個別媒體基於客觀公正立場看待和報導涉華內容，立即停止不負責任的報導，停止汙衊中國、抹黑中國形象，停止毒化中韓關係民意氛圍。