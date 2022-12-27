美制裁效應 中國晶片黑市價暴漲500倍

美國對中國實施晶片出口管制措施。(取材自觀察者網)

美國管制出口中國高階晶片 (芯片)開始出現後遺症，由於高階晶片取得不易，不僅導致中國晶片黑市報價暴漲500倍，也使得晶片走私日益猖獗，嚴重打亂市場行情。

美國先在10月上旬祭出管制措施，控管高階高速運算與GPU、CPU等晶片輸入中國，超微、輝達等美企的高階晶片出口都受阻，雖然後續釋出緩衝期限，但已凸顯美方打壓中國取得高階晶片的決心。

美國又在本月15日將35家中國實體納入貿易黑名單，當中包含有「AI 晶片第一股」之譽的寒武紀在內的21家AI晶片實體，不僅加大管控中國晶片業，更落實美國阻撓中國發展高階晶片的方向，明訂任何機構若要提供美國技術給清單內實體，須先向美方申請極難取得的許可證。

美國商務部工業和安全局局長艾斯特維茲坦言，相關措施是嚴格限制中國「利用AI、先進電腦和其他強大商業化技術，進行軍事現代化和侵害人權」的能力，這項工作將持續進行。

然而，面對美方嚴打高階晶片，中企開始採用變更設計等方式避開管制之際，由於高速運算應用是未來電子業必走的趨勢，中國當地對高階晶片需求火熱，使得當地黑市交易熱絡，報價更是暴增500倍，利潤驚人，使得晶片走私日益猖獗。

相關效應已引起國際財經媒體關注，金融時報點出，不久前一位挺著大肚子的中國婦女在珠海與澳門邊境 遭到海關攔截，發現肚子裡的不是胎兒，而是202顆晶片，以及九支手機。這也顯示晶片藉由走私進入中國相當猖獗。

在美國實施管制之前，中國一年約進口價值3500億美元的晶片，平均每月500億顆。

貿易量如此之大，加上美國的管制如此全面，意味著中國幾乎無解。但過去曾遭到制裁的國家始終都有路可走，例如透過本國企業在海外子公司，或在海外成立空殼公司取得產品，再走私進入國內。

業界人士分析，美國試圖阻止中國取得軍事用途的高階晶片，但大部分軍用晶片都是舊型晶片，汽車用的舊型晶片，也能用於飛機、無人機及飛彈。

因此，中國軍方需要從海外進口的的高階晶片，只占了軍用晶片的一小部分而已。