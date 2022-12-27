放棄清零後首發聲 習促防疫 倡愛國衛生運動

愛國衛生運動具有鮮明的中國特色。(取材自成都市人民政府官網)

從堅持清零政策到無序放開引發社會混亂，北京 當局被指誤判形勢，習近平 甚至被指「失去百姓的尊重」。習26日藉「愛國衛生運動開展」70周年表示，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，表明疫情 防控已面對「新形勢新任務」。對習的表態，不少網友及官媒發聲力挺。

有人認為，中國本輪疫情感染將達峰值，中共領導人突然放棄「動態清零」，是為勢所迫，不得不為。但習向來堅持主見、不輕易屈服。拿「共同富裕」為例，就在各界認為政策被漠視時，習仍在上周召開的農村工作會議重提共富。如今習在「不再清零後」首度發聲，提出「愛國衛生運動」， 重掌防疫指揮大旗的意圖明顯。

新華社報導，習近平指出，愛國衛生運動堅持以人民健康為中心，堅持預防為主，為改變城鄉環境衛生面貌、有效應對重大傳染病疫情、提升社會健康治理水平發揮了重要作用。

習近平強調，當前，中國新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，充分發揮愛國衛生運動的組織優勢和群眾動員優勢，引導廣大人民群眾主動學習健康知識，掌握健康技能，養成良好的個人衛生習慣，踐行文明健康的生活方式，用千千萬萬個文明健康小環境築牢疫情防控社會大防線，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。

國務院總理李克強作出批示指出，「當前新冠疫情防控優化調整措施在有序推進落實」，要發揮優勢，調動各方面科學防控積極性。各級政府要進一步加大工作力度，切實保障群眾就醫和防疫用品需求，守護人民生命安全和身體健康。

在習近平對愛國衛生運動作出重要指示後，北京青年報以「讓愛國衛生運動老法寶煥發新生機」為題，稱新形勢下，要不斷總結新冠肺炎疫情防控鬥爭經驗，豐富愛國衛生工作內涵，創新方式方法，才能解決好關係人民健康的全局性、長期性問題。

但「老法寶」是否能解決目前醫療量能緊繃、民眾搶藥、老年人疫苗接種等的迫切需求，還有待後續出台更具體政策。

源自70年前毛倡導

愛國衛生運動1952年由毛澤東倡導，先後開展除四害、改水改廁、五講四美三熱愛等環境衛生工作，由黨領導，將群眾路線運用於衛生防病工作的成功實踐。