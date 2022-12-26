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中海警船巡釣島逾3日 72小時45分創10年新高

中國新聞組／北京26日電
中國海警駛入兩國主權爭議海域。（路透）
中國海警駛入兩國主權爭議海域。（路透）

日本東京正舉辦日中邦交正常化50周年民間紀念活動之際，中國多艘海警船隻近日再次駛入兩國主權爭議海域。日媒指出，中國海警船自22日航行進入釣魚島（尖閣諸島）周邊海域，直到25日上午才離開，時間長達72小時45分，創下日本政府2012年「國有化」釣魚島列嶼後的新高紀錄。

據日本共同社報導，中日志願者協會近日在東京舉辦民間慶祝活動，紀念日中邦交正常化50周年，及日本與印度建交70周年。據了解，這場活動名為「共生大集合」，共邀請百餘名中日等國演員表演中、日、印特色歌舞、樂器演奏、太鼓、武術等活動。活動並舉辦研討會，對日中關係發展提出建議與展望。

但與此同時，日本第11管區海上保安總部25日證實，此前已駛入尖閣諸島周邊日本領海的兩艘中國海警局船隻，於當天上午10點15分左右相繼駛出日本領海，進入外側毗連區。中方船隻連續進入日本領海的時間達到72小時45分。

日本海上保安總部還表示，另有兩艘中國海警船於12月22日上午9點35分左右進入日本領海，23日上午與此次駛離的兩艘中方船隻進行交接。兩艘中方船隻跟隨一艘日本漁船的動向航行，日方海保巡邏船就此發出警告，要求中方船隻駛離日本領海。這也是中國公務船隻今年第37天駛入釣魚島周邊日本領海。

日方表示，截至目前，上述海域總計發現有四艘中方船隻航行，其中一艘還搭載類似機關炮的裝置。

而沖繩東有解放軍航母，西有中俄海軍，又碰上解放軍在台灣周邊舉行火力演練，周邊海域很不平靜。

日本 釣魚 邦交

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