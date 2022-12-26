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闢謠？ 粵官罕見慰問習近平母

中國新聞組／廣州26日電
中國國家主席習近平與母親齊心。（取材自人民日報）
中國國家主席習近平與母親齊心。（取材自人民日報）

中共廣東省委機關報「南方日報」昨天報導，在新年前夕，廣東省委書記黃坤明、省長王偉中等人兩天裡看望慰問十餘位老同志，中國國家主席習近平的母親齊心少見地出現在慰問名單裡。由於近日盛傳齊心已於21日疑染疫病逝，中共準備將遺體運到陝西與其夫習仲勳合葬，外界認為官媒此時發布慰問消息意在「闢謠」，告訴大家習近平的母親仍健在。

南方日報昨天報導指出，在新的一年即將到來之際，24日至25日，廣東省委書記黃坤明、省長王偉中，省人大常委會主任黃楚平，省政協主席王榮等省高層，先後以不同形式看望慰問朱森林、盧瑞華、高祀仁、黃華華、朱小丹、齊心、李灝、張幗英、盧鐘鶴、黃麗滿、歐廣源、黃龍雲、李玉妹、林樹森、范希賢等老同志。代表省委向他們致以崇高敬意和新年祝福，感謝他們為廣東經濟社會發展作出的重要貢獻，衷心祝願大家新年快樂、身體健康。

獲慰問者名單中的「齊心」被認為應是中國國家主席習近平的母親齊心。96歲的齊心是中共元老習仲勳夫人，本身也是一名「革命女性」，年僅15歲在抗日烽火中參加革命，成為「八路軍」女戰士，同年加入中共。外界傳言齊心晚年定居深圳。

港媒隨後也引述南方日報報導指出，獲慰問的15名元老，均為正部級幹部，比如曾任廣東省長的朱森林、盧瑞華、黃華華、朱小丹，這也顯示齊心享受「正部級」待遇。

有分析指出，齊心此次少見的出現在廣東省新年慰問名單裡，可能與近日網傳齊心病逝消息有關。23日，有傳言指稱習近平的母親齊心已於12月21日在北京301醫院病逝，疑似感染新冠病毒。由於時值中國新冠疫情大爆發，大批老人染疫過世，齊心病逝傳聞顯得特別敏感，但傳言未獲官方澄清或證實。

分析指出，此次廣東省慰問老同志把齊心列進名單，並排在名單中的第六位，而非顯著的位置，似乎意在藉此「間接闢謠」，說明齊心並未過世。

官媒報導提及習近平母親齊心的名字，被指有意闢謠去世傳聞。(取材自南方+)
官媒報導提及習近平母親齊心的名字，被指有意闢謠去世傳聞。(取材自南方+)

習近平 中共 同志

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