上海特斯拉陷疫提前停產？ 公司：媒體說法不完全準確

特斯拉傳出停產，圖為特斯拉上海廠生產的Model 3汽車。（路透）

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）上海廠24日提前暫停生產，官方未說明原因。外界推測，停產是因為太多員工及供應商染疫影響生產，也有分析指是因為產能過剩而市場需求不足。而上海市政府為確保年後正常生產，除了鼓勵外來務工人員留滬過年，也實施春節返崗交通補貼。

路透引述一份內部通知和兩名知情人士的說法，特斯拉24日暫停其上海工廠的生產，提前執行之前的計畫，也就是在12月的最後一周暫停工廠的大部分工作。其中一名知情人士說，特斯拉上海廠的工人和供應商在當前飆升的新冠疫情 中都染疫了，這讓過去一周的生產出現挑戰。

環球時報26日報導引述上海特斯拉官方說法稱，整車生產（本周）按計畫進行年度產線維保工作，人員也休整。但充電樁等工廠都未停線，媒體說的工廠停產不完全準確。

路透本月稍早報導，特斯拉計畫從12月25日至1月1日暫停該工廠的Model Y車型的生產。這將是上海廠本月削減約30%計畫產量的一部分，Model Y是特斯拉最暢銷的車型。不過，特斯拉方面14日曾表示，上述內容不屬實。

行業媒體「汽車行業關注」則表示，9月份開始，特斯拉多次在中國市場推出車型降價以及促銷活動，行業普遍認為，原因與特斯拉當前上海工廠產能大幅提升、市場需求並未達到預期有關。至於特斯拉上海工廠被曝停產，原因同樣和上海工廠產能過剩有關。

另外，中國防疫政策大轉彎後，因工人染病請假造成勞動力短缺，疊加定單稀少，大批工廠提早放春節假期。本月末，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假，「史上最長假期」正來臨。

上海市人民政府辦公廳日前印發的「關於支持本市相關行業和企業穩崗留工有序運行若干政策措施」，鼓勵引導外來務工人員留滬過年，並且倡導在崗一線人員感染新冠肺炎，若無症狀或症狀輕微的，可根據身體狀況和崗位需要，在做好防護的前提下上班從事適當工作。

為了確保年後正常生產，通知提出實施春節返崗交通補貼，2023年1月28日至2月5日期間，企業租用大巴車跨省「點對點」組織外來務工人員返崗，或勞務協作輸出地包車輸送市外務工人員返崗的，按照實際包車費用的50％給予補貼，每家企業最高不超過30萬元（人民幣，下同，約4.29萬美元）。

上海疫情蔓延，外賣、快遞等業界人力大缺。為了拉抬上工率，上海官方通知，在特定期間內將提供重點電商平台、郵政快遞一線工作人員每人每天補貼60元。元旦連假期間和春節期間上崗工作一線人員，給予每人每天150元補貼。