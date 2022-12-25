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中財辦指疫下經濟最困難時刻已過 提振經濟提8重點

記者林則宏／綜合報導
中財辦指中國經濟已挺過最困難時刻，圖為中國國際汽車博覽會24日在長沙國際會展中心開幕，觀眾在參觀展示車。（新華社）
中財辦指中國經濟已挺過最困難時刻，圖為中國國際汽車博覽會24日在長沙國際會展中心開幕，觀眾在參觀展示車。（新華社）

中共中央財經委員會辦公室副主任尹艷林指出，疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，中國經濟已挺過了最困難時刻，尹艷林並提出明年經濟工作要把握好八個重點方向，其中，大力提振市場信心將是明年經濟工作的頭等大事。

據中新社與央廣網報導，尹艷林24日在「中國財富管理50人論壇年會」上表示，明年中國發展有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將獲有效釋放。

展望2023年，尹艷林表示，中國經濟發展面臨的困難挑戰很多，外部環境仍然動盪不安，世界經濟可能面臨「滯脹」（停滯性通貨膨脹）等風險，外需收縮等給大陸經濟帶來的影響加大加深。

尹艷林指出，推動中國經濟運行整體好轉，明年經濟工作要把握好八個重點方向：一.大力提振市場信心。二.恢復和擴大消費。三.有效帶動社會投資。四.促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱。五.啟動傳統服務業發展，這有望成為經濟運行中最先好轉的行業。六.加快建設現代化產業體系。七.更大力度吸引和利用外資。八.防範化解重大風險。

尹艷林說，大力提振市場信心是中國明年經濟工作的頭等大事。「眼下，又到了信心比黃金更重要的時候。中央經濟工作會議明確要求，從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。」

他提出，其中至關重要的任務就是落實「兩個毫不動搖」。要從制度和法律上把對國企、民企一視同仁平等對待的要求落實下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。

關於恢復和擴大消費，尹艷林表示，這是推動中國經濟運行整體好轉的基礎。這幾年受疫情影響，中國老百姓收入增長放緩、預期下降，不敢消費、不便消費的情況，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，採取強有力措施，使消費潛力充分釋放出來。

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