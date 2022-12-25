1個理由 中國問題專家孔傑榮：習近平失去百姓的尊重

美國著名中國問題專家、前哈佛大學法學院副院長孔傑榮教授說，習近平似乎已經失去了中國老百姓對他的尊重。(本報資料照片）

即將過去的2022年對習近平 來說，如同坐過山車。從中共 20大獲前所未有最高權力，到堅持清零政策激發民間抗議，再到防疫突然無序放開陷全社會於混亂之中，幾乎各階層民眾都對他的執政感到無奈。「他似乎已經失去了中國老百姓對他的尊重。」 92歲的美國著名中國問題專家、前哈佛大學法學院副院長孔傑榮教授說。

美國之音報導，社交網站上有網友說，最近聽到最恐怖的一句話就是習近平要「親自抓經濟了」；而最搞笑的話就是，習說「我是一貫支持民營經濟」。

孔傑榮接受專訪說，多年來，中國百姓是比許多中共官員都更支持習近平的階層，如今這種支持因其執政錯誤迭出「以不幸的方式結束了」。習的新冠病毒政策被他自己的政府所否定，在自己人民面前丟了大臉。人民看到了其他領導人無法挑戰的黨的偉大領袖，制定了一系列有嚴重問題的政策，犯了許多錯誤，現在他們已經開始在其他方面也質疑他了。

孔傑榮評價習近平在2022年的作為表示，「對習近平來說，這本該是美好的一年，是向國內外展示其權力頂峰的一年。 但事實證明，對他而言這至少是個五味雜陳的一年。」

孔傑榮認為，習近平在處理疫情 上屢屢犯錯，已經影響了中國政局的發展。「我認為最近發生的事件，使中國的權力鬥爭比以往任何時候都更有可能加劇。」

「人民已經證明，他們有辦法越來越多地展示出對他的抵抗。而他處境是，如果他使用鎮壓來逮捕、折磨、懲罰，甚至消滅一個表現出反對他的人，將會引起更多反對。」 孔傑榮說。

孔傑榮認為，2023年，習近平面臨的最大挑戰仍是新冠疫情，「人們將看到許多由於他（習近平）過去幾年未能採取明智行動而導致的這些極端後果。所以這是最緊迫的問題。」