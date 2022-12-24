中國最西端機場在疆通航 海拔3258米、可隨時商貿轉軍用
海拔高度3258.4米的新疆紅其拉甫機場23日正式通航，這是中國最西端的一座機場，也是一座「高高原機場」。機場兼具促進「旅遊興疆」、成為中國與中亞南亞商貿主要國際通道作用；有分析認為，紅其拉甫機場有獨特戰略位置，一旦「邊境有事」，機場可迅速轉化軍事用途。
來源：YouTube
據央視新聞消息，南航23日正式開通烏魯木齊-塔什庫爾干往返航線，標誌著紅其拉甫機場正式通航。未來預計可滿足年旅客輸送量16萬人次、貨郵輸送量400噸的使用需求。
這座機場也是新疆海拔最高、跑道長度最長的民用運輸機場，並結束塔什庫爾干塔吉克自治縣不通航的歷史。目前新疆運營機場數量達到25個，居各省區市首位。
另據新疆日報報導，南航將投入適航性最佳的空中巴士319機型執飛該航線，單趟航程約為2小時，往返可提供超過200個座位，該航線開通後，塔什庫爾干縣的旅客可以經烏魯木齊中轉至長沙、重慶、西安、呼和浩特、廣州等城市。
值得一提的是，除了民航作用外，這座機場的軍事意義也受高度關注。由於這座機場位於新疆西南端、緊鄰中印邊境喀什米爾地區附近，此前有港媒曾引述分析指出，該機場位於印控喀什米爾區域內斯利那加、阿萬提普爾和列城半徑450公里的範圍內，因此一旦解放軍將殲16戰機部署在此，將可輕鬆實現對周邊的控制。
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