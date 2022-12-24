又一位大使在中過世 所羅門大使未知是否染疫
所羅門(索羅門)群島政府宣布，該國與中國建交後的首位駐華大使約翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui）22日在北京心臟驟停後去世，享年61歲。目前不能證實這名大使去世前是否感染了新冠病毒。所羅門群島的外交部門正與中國外交部聯絡，將傅桂的遺體送回國內。
美國之音引述新加坡海峽時報報導稱，這已經是近三年來第五位在中國死亡的大使。2019年12月，烏克蘭駐中國大使卡梅舍夫在訪問張家口的北京冬奧會場地後突然去世，官方公布的死因是心臟病發。
2021年9月，德國駐中國大使賀岩上任兩星期後就在北京逝世。時任德國外長馬斯表示，無證據顯示賀岩的死因與其大使的職務有任何關係。
今年4月，菲律賓駐中國大使羅瑪納在安徽隔離期間逝世。今年8月，緬甸駐中國大使苗丹佩在中國昆明猝逝。中國外交官和緬甸中文媒體說，死因可能是心臟病發。
報導指出，2019年，所羅門群島與北京建交。傅桂於2021年5月出任所羅門群島首位中華人民共和國大使。所羅門群島政府說，傅桂是促進該國與中國聯繫的富有遠見的外交官。
傅桂上任後對中國官方媒體表示，與中國建交是所羅門群島外交史的偉大決定。他常常將所羅門群島與中國接觸時受到的待遇與西方國家作對比，稱在中國受到了禮遇和尊敬。
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