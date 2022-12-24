又一位大使在中過世 所羅門大使未知是否染疫

所羅門群島首位駐中國大使約翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui）。（取材自所羅門群島外交和對外貿易部）

所羅門(索羅門)群島政府宣布，該國與中國建交後的首位駐華大使約翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui）22日在北京心臟驟停後去世，享年61歲。目前不能證實這名大使去世前是否感染了新冠病毒。所羅門群島的外交部門正與中國外交部聯絡，將傅桂的遺體送回國內。

美國之音引述新加坡海峽時報報導稱，這已經是近三年來第五位在中國死亡的大使。2019年12月，烏克蘭駐中國大使卡梅舍夫在訪問張家口的北京冬奧 會場地後突然去世，官方公布的死因是心臟病 發。

2021年9月，德國駐中國大使賀岩上任兩星期後就在北京逝世。時任德國外長馬斯表示，無證據顯示賀岩的死因與其大使的職務有任何關係。

今年4月，菲律賓駐中國大使羅瑪納在安徽隔離期間逝世。今年8月，緬甸 駐中國大使苗丹佩在中國昆明猝逝。中國外交官和緬甸中文媒體說，死因可能是心臟病發。

報導指出，2019年，所羅門群島與北京建交。傅桂於2021年5月出任所羅門群島首位中華人民共和國大使。所羅門群島政府說，傅桂是促進該國與中國聯繫的富有遠見的外交官。

傅桂上任後對中國官方媒體表示，與中國建交是所羅門群島外交史的偉大決定。他常常將所羅門群島與中國接觸時受到的待遇與西方國家作對比，稱在中國受到了禮遇和尊敬。