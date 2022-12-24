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應約通話布林肯 王毅：美不能邊談合作邊捅刀

中國新聞組／北京24日電
中國國務委員兼外長王毅（右）今年9月23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯。(新華社)
中國國務委員兼外長王毅（右）今年9月23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯。(新華社)

美國國務卿布林肯22日與中國國務委員兼外交部長王毅通話，事後雙方對於談話重點照例南轅北轍。美方聚焦疫情，稱願意援助中國疫苗，布林肯並呼籲北京與世界共享即時資訊。而中官媒發布訊息稱，王毅呼籲美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線，邊談合作邊「捅刀子」。

美國總統拜登11月與中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行面對面會談，敲定布林肯明年初訪問中國；這是布林肯在拜習會後首度與北京外長通話。

新華社報導，王毅強調，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊「捅刀子」。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

王毅強調，雙方應聚焦將兩國元首峇里島共識轉化為實際的政策和具體的行動。雙方主管官員的廊坊會晤是深入、建設性的，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

官方通告指出，布林肯稱美方願同中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行一個中國政策。美方並讚賞中方發揮領導力和聯合國「生物多樣性公約」締約方大會第15次會議主席國作用，推動達成富有雄心的生物多樣性保護「框架」，期待美中共同推動實施。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中國始終站在和平一邊，站在聯合國憲章宗旨一邊，站在國際社會勸和促談一邊。將繼續以自己的方式為化解危機發揮建設性作用。

王毅 布林肯 北京

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