對抗新安保文件 中航母遼寧艦模擬攻日 習近平下的令?

「遼寧號」航艦日前於西太平洋起降艦載機。（取材自日本防衛省統合幕僚監部網站）

以中國航母遼寧號為中心的航母打擊群，自16日起一直在日本 沖繩縣以南的西太平洋海域活動，正在以攻擊日本西南群島(即琉球群島)為虛擬目標進行軍演，傳是為了對抗日本新安保文件。此外，中國海軍與俄羅斯 海軍21日起在中國東部浙江省外海舉行「海上聯合2022」定期軍演。而美日戰機則在日本海上空聯合演訓，牽制中俄。

法廣網報導，航母打擊群的冬季演習，通常根據年度計畫在12月左右進行，鑒於日本內閣16日決定「國家安全保障戰略」等新安保三文件，據說中國國家主席習近平命令，在16日的同一天，實施遼寧號航母打擊群冬季遠洋訓練，演習期間，還將進行模擬訓用戰略轟炸機從東西兩面夾擊台灣的訓練。

據日本防衛省消息，遼寧號等航母打擊群於16日通過沖繩本島與宮古島之間，進入太平洋，經證實，其航向為東北偏東450公里，截至20日的4天時間裡，在沖繩縣東南方的太平洋上航行的中國海軍航母上，戰機等飛機起降約130次，約有60架戰鬥機和約70架直升機起降， 艦載機五至十分鐘即可抵達日本西南群島。

遼寧號部署在距離中國較遠的日本周邊海域，繞日本航行，反覆進行起降訓練。

海上自衛隊的護衛艦「霧雨」負責監視，航空自衛隊的戰機對艦載機的起飛緊急升空對應，據說中國戰機沒有侵犯日本領空。

目前中國採取「積極防禦」的軍事戰略，但美國國防部 指出，「積極防禦可能伴隨對準備進攻的敵人的先發制人打擊」。

此外，中國海軍與俄羅斯海軍21日起在中國東部浙江省外海舉行「海上聯合2022」定期聯合軍演。俄羅斯國防部19日宣布，21日至27日在東海與中國海軍進行聯合演習。聯合進行導彈發射和火砲訓練。參加演習的俄羅斯太平洋艦隊艦艇正從遠東符拉迪沃斯托克基地駛往演習地點。俄羅斯導彈巡洋艦和護衛艦將參加演習，中國參加演習的將包括驅逐艦、巡邏艇和柴油動力潛艇。

另據日本共同社報導，日本航空自衛隊22日發布消息稱，空自共8架戰機和美國空軍2架B52戰略轟炸機20日在日本海實施了聯合訓練。

據空自稱，參加訓練的為4架石川縣小松基地的F15和4架福岡縣築城基地的F2戰機。美國空軍還派出了一架C17運輸機。

日本北國新聞社報導指出，一般認為，這主要是為了牽制中俄。