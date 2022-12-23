邊境衝突後 中印首度會談：雙方同意繼續維護西段穩定

中印雙方於20日舉行第17輪軍長級會談。圖為印度民眾走上街頭，抗議中國軍方在邊界滋事。（美聯社）

解放軍 與印度 軍隊12月初在邊境 東段衝突後，近日首度舉行軍長級會談，而此次針對西段邊境議題，雙方同意繼續維護西段安全穩定，並繼續保持密切外交與軍事對話。

據解放軍西部戰區微信公眾號發布的聯合新聞稿，12月20日，兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點中國一側舉行第17輪軍長級會談。針對中印邊界西段實控線地區有關的問題，雙方在7月17日會談以來取得進展基礎上，以開放和建設性方式彼此交換意見。

新聞稿稱，雙方一致認為坦誠深入就盡快解決剩餘問題進行討論，有助於恢復中印邊界西段實控線地區安全穩定，推動雙邊關係發展。在此期間，雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續保持密切外交和軍事管道溝通對話，盡早就解決剩餘問題達成雙方均能接受的方案。

此前中印雙方部隊在12月9日於中印邊界東段靠近阿魯納恰爾邦（藏南地區）達旺（塔汪）附近的實控線發生2020年5月衝突以後的首場衝突，其中印度方面至少有六名士兵受傷。當時解放軍西部戰區表示，邊防部隊位東章地區實控線中國一側組織例行巡邏，遭到印軍非法越線攔阻，雙方已脫離接觸，並要求印方嚴格管控約束一線部隊，與解放軍共同維護邊境和平與安寧。

公開資料顯示，這是雙方2022年第4次舉行軍長級會談，且四場全都聚焦於西段邊界議題。而上一次於7月舉行的第16輪會談後近兩個月，雙方9月初於加南達坂一帶（位於阿克賽欽南部）脫離接觸。