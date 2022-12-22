租借期滿…美宣布歸還2隻大熊貓 國寶傳遭虐待

中國借給美國田納西州孟菲斯動物園的2隻大熊貓疑遭虐待，不僅挨餓，還患上皮膚病和情緒病。圖為丫丫。(路透)

據央視新聞報導稱，美國田納西州 孟菲斯動物園 當地時間12月21日宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。這兩隻熊貓去年曾被爆挨餓、患上皮膚病和情緒病當時就有網友呼籲中國應將2隻大熊貓接回。

綜合媒體報導，大熊貓丫丫，雌性，2000年8月3日出生在北京 動物園，母親是大熊貓樂樂。資料顯示，丫丫和樂樂於2003年4月由中國租借給美國展出，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。

據報導，2021年1月20日，網友爆料稱美國田納西州孟菲斯動物園疑對大熊貓丫丫和樂樂照料不周，丫丫瘦骨嶙峋，疑出現嚴重刻板行為，並稱居住場館環境惡劣，沒有新鮮竹子吃，兩隻大熊貓的健康狀況和生活條件令人擔憂，飼養員也從不跟牠們互動。其中「丫丫」患上皮膚病，樂樂則出現嚴重「刻板行為」，一直沿着圍欄來回地走。

報導稱，網友心疼兩隻大熊貓身體狀況，狠批「連流浪狗都不如」「以為讓你來到享受的，沒想到你一直在受苦」。不過這也非首次有大陸民眾指控美國動物園虐待熊貓，2020年就有網友指控史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo），疏於照顧園內的熊貓「美香」，不提供竹子反而餵食冰棍，美香也出現來回踱步，疑似「刻板行為」的動作。