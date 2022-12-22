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中國「一帶一路」受挫 印尼高鐵工安事故2死4傷 被勒令停工

中國新聞組／北京22日電
中國「一帶一路」在印尼的指標計畫雅萬高鐵日前發生工程列車出軌，造成2名中國工人死亡及4人受傷，當局下令暫時停工以調查事故原因。圖為箱梁架設現場。（中新社）
中國「一帶一路」在印尼的指標計畫雅萬高鐵日前發生工程列車出軌，造成2名中國工人死亡及4人受傷，當局下令暫時停工以調查事故原因。圖為箱梁架設現場。（中新社）

中國「一帶一路」在印尼的指標計畫雅萬高鐵日前發生工程列車出軌，造成2名中國工人死亡及4人受傷，當局下令暫時停工以調查事故原因。印尼國會議員表示，雅萬高鐵工安事故多，要求政府必須重新審查這項計畫。

綜合媒體報導，負責建設雅萬高鐵的印尼中國高鐵公司（KCIC）向雅加達郵報證實，18日下午5點左右，一輛工作列車出軌，導致兩名外國技術工人死亡，「KCIC一直與有關方面協調處理這起事件，也一直配合當局對事件的調查。」

印尼交通部發言人確認，事故造成2死4傷，當中兩人傷勢嚴重，另外兩人輕傷。當地傳媒引警方消息指，2名死者是中國公民，而其餘4名傷者亦相信是中國公民。交通部已下令項目暫時停工以待調查。

外界認為，事故源於趕工心切，質疑負責公司KCIC為求加快進度而漠視安全程序。

這起工安事故也代表中國在印尼的「一帶一路」倡議再次受挫。早前雅萬高鐵的完工日期已不斷延後，原訂2019年完工，卻因疫情及土地徵收等問題而延至2023年。另外，成本超支也是很大爭議，造價從原先55億美元，後來增加到約60億美元，不過隨著工程延宕，印尼政府最後也被迫投入預算；當地媒體稱，目前雅萬高鐵計畫成本已達到75億美元。

全長142.3公里的雅萬高鐵連接雅加達及萬隆兩大城市，由中國技術製造，是東南亞首條高速鐵路，為中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程。，設計時速350公里，預計明年年中之前通車營運，屆時雅加達到萬隆的車程時間將由3個多小時縮短至40分鐘。

印尼 一帶一路 東南亞

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