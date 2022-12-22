因疫經濟下滑… 600中企包機赴迪拜搶單 北京瞄準「大中東」

第13屆中國（阿聯酋）貿易博覽會日前在迪拜世貿中心開幕，眾多來自中國的企業在政府組織下包機前來「搶單」；除了線下參加的600多家企業外，還有400多家中企透過線上方式參與，總攤位數近1500個，展品範圍涵蓋汽摩配、建材、紡織、機械、3C、家電、家居、美容、食品等多個行業。

人民網報導，據博覽會主辦方浙江米奧蘭特公司駐迪拜地區負責人廖萌表示，此前他們已經在巴西、波蘭、墨西哥、南非等舉辦了多場貿易博覽會，受到各方歡迎。「阿聯酋是中國重要的貿易夥伴。在迪拜舉辦中國貿易博覽會，是促進中企同阿聯酋乃至海灣國家夥伴經貿往來的有效途徑。在首屆中阿峰會之後，相信中阿經貿關係將更加緊密，為雙方企業創造更大發展機遇。」

中國國際貿易促進委員會駐海灣地區代表處首席代表周光曜表示，為幫助企業搶抓訂單、開拓市場，促進外貿保穩提質，貿促會正積極推進重點國家、重點行業、重點展會的出國參展辦展項目試點審批工作。目前，已完成首批15個出國經貿展覽項目試點審批，包括13個參展項目和2個自辦展項目。

本報系聯合報報導，疫情 擴散導致中國大陸經濟面臨下滑風險，台灣學者指出，下一階段，北京當局將會更加側重「一帶一路 」合作，使經濟跟市場運作能與第三世界國家互動，若是逐步落實，中國大陸會成為發展中國家領導人。

中國文化大學教授周陽山指出，月初中共領導人習近平訪問中東之後，未來幾年有個非常大的市場出現，就是以北非、中亞和中東為核心的「大中東」。

周陽山稱，這些伊斯蘭教國家長期依賴石油 經濟，害怕石油枯竭後發展會面臨很大的困難，這次透過中阿、中海峰會跟中國大陸對接，並提出廣泛發展計畫，目前雙方簽署意向書超過2000億美元。

他還表示，由於疫情造成經濟下行，現在大陸必須改弦更張調整防疫政策，把經濟提振上來。周陽山認為，下一階段大陸會更正視「一帶一路」合作，促進經濟跟市場運作能夠跟第三世界國家相調適，其中有幾個大領域，首個大領域是東協「十加一」、第二是中東歐「十六加一」、第三是甫完成的阿拉伯跟海灣國家合作計畫。