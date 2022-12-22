中、澳外長會面 澳洲商界：料將鬆綁貿易制裁

澳洲外長黃英賢（左）21日在北京會晤中國大陸外長王毅（右）。（路透）

澳洲 金融評論報（AFR）報導，澳洲外長黃英賢將利用21日會晤中國外長王毅時推動兩國恢復接觸。澳洲商界與艾班尼斯政府預期，中國將循序漸進鬆綁對澳洲的貿易制裁，不會大張旗鼓。

黃英賢在會晤王毅前曾表示，將就中國對價值200億美元澳洲出口產品的限制，以及釋放澳籍華裔記者成蕾跟親民主作家楊恆均向中國施壓。

自中國海關總署本周在社群媒體上鼓勵民眾購買澳洲龍蝦、保健品和珍珠等產品後，外界對於中國即將取消對澳貿易制裁愈來愈感到樂觀。

另習近平 21日在釣魚台國賓館會見應邀訪華的俄羅斯 統一俄羅斯黨主席、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。據央視新聞報導，針對烏克蘭問題，習近平表示中方秉持一貫立場，積極勸和促談，希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

習近平說，當前，中俄執政黨交往邁入「第三個10年」。希望兩黨繼續圍繞治國理政經驗、促進發展戰略對接、推動政黨國際多邊合作等深入交流，就執政黨建設互學互鑒，為深化中俄全面戰略協作貢獻智慧和力量。