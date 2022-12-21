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中國明年經濟增長 世銀唱衰 投行卻看好：GDP增速逾5％

中國新聞組／北京21日電
國際投行紛紛對2023年中國GDP增速給出超過5％的目標預測，超出了市場預期。（新華社）
國際投行紛紛對2023年中國GDP增速給出超過5％的目標預測，超出了市場預期。（新華社）

世界銀行（World Bank）20日發表最新報告，大幅下調對中國今、明兩年經濟增長的預期分別為2.7%、4.3%。不過，由於中國重新開放速度比外界預期更快，國際投行紛紛對2023年中國GDP增速給出超過5％的目標預測，超出市場預期。

自由亞洲電台報導，相較於今年9月預測中國今、明兩年經濟增長率的估值為2.8%與4.5%，世界銀行對中國經濟增長最新下調了0.1與0.2個百分點，報告提到，看壞中國經濟的原因除了有歷時三年的新冠疫情封控措施，還包括一蹶不振的房地產行業。

路透指出，世界銀行的最新預測，凸顯了全球經濟明年面臨不確定性的可能增高。報導引述日本央行行長黑田東彥的話，他認為，中國新冠疫情的爆發，給全球經濟帶來下行壓力。

中國政府2022年初定下的中國全年經濟增長目標是5.5%。但隨著這一年的疫情封控措施導致經濟惡化，外界多認為，中國今年不太可能實現5.5%的經濟增長率目標。

世界銀行在報告中說，「中國的經濟活動繼續隨著疫情的起伏而跌宕，而增長趨緩也導致各地恢覆的不均衡」。另外，報告還指出，「中國增長前景受到疫情不確定性、應對疫情的政策變化以及家庭和商家行為的轉變，導致受到重大風險的制約。」

不過，在一片看壞中國經濟聲中，據第一財經報導，摩根史坦利最新發布的「V型復甦」中國報告稱，鑒於重新開放的速度更快，預計明年3月中國經濟開始改善，比之前的基本假設提前約2個月，更早更強勁的復甦將使2023年中國GDP增長升至高於預期的5.4％。

野村方面則表示，預計2022年中國GDP增長2.8％，並仍存在下行風險。中國已經放鬆了嚴格的疫情管控，2023年GDP預計增長4.8％。

高盛也將中國2023年的增長預測從4.5%上調至5.2%。高盛中國首席經濟學家閃輝表示，經過三年的疫情防控，中國正在以比預期更快的速度重新開放。重新開放的初始階段可能會對增長產生負面影響，但此後的反彈應該是顯著的。

瑞銀則預計2023年中國GDP增長4.9％。

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