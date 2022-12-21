我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

中國揭中俄軍演細節 將派2戰區5水面艦艇參加

記者廖士鋒／綜合報導
中國宣布將有5艘水面艦艇參加2022年中俄海上聯合軍演，圖為2016年9月中俄海上聯合軍事演習共軍海軍編隊。（中新社）
中國宣布將有5艘水面艦艇參加2022年中俄海上聯合軍演，圖為2016年9月中俄海上聯合軍事演習共軍海軍編隊。（中新社）

中國宣布將與俄軍於東海一同進行海上聯合軍演後，又進一步宣布演習細節，包含參演兵力來自於東部戰區與北部戰區海軍，以及共出動5艘軍艦，另有潛艇、艦載直升機等。

根據中國海軍微信公眾號20日晚間消息，中國海軍發言人高秀成指出，12月21日至27日在東海與俄軍的聯合軍演，課題為「聯合維護海上安全」，設置聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等科目，「旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。

消息並公布共軍參演裝備，包含導彈驅逐艦包頭艦、濟南艦；導彈護衛艦濱州艦、鹽城艦；綜合補給艦高郵湖艦，以及潛艇、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等，一共有5艘水面艦艇，但未公布潛艇數量。而值得一提的是，除濱州艦外，其餘4艦均非2021年參演艦艇，2021年參加演習的共軍艦艇是南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦與東平湖艦，均是2010年之後入列的新艦。

就演習的內容，消息稱，雙方分別在各自境內開設聯合導演部，由中國海軍中將副司令員李玉杰和俄海軍少將代理副司令柯洛廖夫擔任演習導演，並分別位各自編隊指揮艦開設執行導演部，由共軍王宇海軍少將和俄太平洋艦隊卡札科夫少將擔任執行導演。

至於演習的目標，消息則表示將會「突出聯演實戰性、創新性，推動建立海上聯合巡航機制」等。此前大陸國防部宣布，演習區域將位於舟山至台州以東海域，而公開資料顯示，這也是俄烏戰後雙方首度舉行海上軍演，此前雙方曾於9月在太平洋舉行第二次海軍聯合巡航。

此外，俄軍參演兵力包括瓦良格號導彈巡洋艦，沙波什尼科夫海軍元帥號大型反潛艦，完美號和阿爾達爾號護衛艦，佩琴加號補給艦等。另據俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯國防部表示，俄軍太平洋艦隊的一支艦艇分隊已從海參崴出海參加這次演習。而不久前的11月30日，共軍與俄軍組織實施聯合空中戰略巡航，兩軍飛機在巡邏中首次降落在彼此機場。

共軍與俄軍舉辦海上聯合軍演已有多年。圖為2021年軍演時，俄羅斯艦載直升機飛臨共...
共軍與俄軍舉辦海上聯合軍演已有多年。圖為2021年軍演時，俄羅斯艦載直升機飛臨共軍海軍「南昌艦」進行模擬著艦演練。（新華社）

導演 共軍 國防部

上一則

90歲「性學大師」病逝 曾創中國唯一「性博物館」

下一則

中國明年經濟增長 世銀唱衰 投行卻看好：GDP增速逾5％

延伸閱讀

烏克蘭東部前線城市遭俄軍猛攻 澤倫斯基親往視察

烏克蘭東部前線城市遭俄軍猛攻 澤倫斯基親往視察
中俄海軍21日東海聯合軍演 10年來最靠近台灣

中俄海軍21日東海聯合軍演 10年來最靠近台灣
泰軍艦夜沉暹羅灣 31人失蹤

泰軍艦夜沉暹羅灣 31人失蹤
交付北約戰車演習時全故障 德暫停採購美洲獅

交付北約戰車演習時全故障 德暫停採購美洲獅

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

2022-12-17 13:52

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年