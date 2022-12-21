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中國海外警務站惹議 義喊停聯合巡邏 日韓展開調查

中國新聞組／北京21日電
人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，圖為2018年中國與義大利警察在杭州啟動聯合巡邏。（中新社資料照片）
人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，圖為2018年中國與義大利警察在杭州啟動聯合巡邏。（中新社資料照片）

義大利內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）19日表示，由於中國在海外設立「警務服務站」引發關切，義大利政府決定終止讓中國警察在義大利領土上與義大利警察一道聯合巡邏，目前有關聯合巡邏已經停止。與此同時，日本和南韓也相繼針對中國海外警察局展開調查，可能進一步影響雙邊關係。

美國之音報導，皮安泰多西本月早前曾向國會表示，與中國簽署的聯合巡邏協議與中國在義大利設立的「警務服務站」沒有關係。目前義方已啟動調查這些警務站，不排除制裁。中義2015年簽署協議，兩國警方2016年起於旅遊旺季在各自的旅遊勝地展開聯合巡邏，有關警員在對方國家無執法權。

總部設在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月揭露中國政府在歐洲等21國設置54個海外警察局，至11月更新數字，全球共設有至少102處這種警察局，遍布南韓、日本等53國，而在義大利就有11個。

「保護衛士」表示，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。這項報告曝光後引發各國政府關注，荷蘭、愛爾蘭等國已下令關閉這類設施；美國、德國、加拿大也著手調查。中國政府否認指控，強調這些「警務服務站」是由志願者設立和運行，為中國公民提供服務。

中央社報導，南韓媒體以「中國祕密警察局」稱呼中國政府在海外設置的這些警察局。韓聯社報導，南韓政府已動員軍警的反間諜措施，以及外交部等所有相關部會著手調查，若結果顯示南韓境內確實設有中國海外警局，可能因侵犯主權、妨害司法等疑慮對韓中關係造成影響。

另據日本讀賣新聞，日本外務省等機關19日在自民黨外交部會等聯席會議上引述保護衛士的報告，指出中國警方在日本開設兩處服務站；已透過外交管道告知北京，絕對不會容忍任何侵犯日本主權的活動。外務省指出，境內兩處服務站分別是由中國福建省福州市和江蘇省南通市兩地公安局主導，前者在東京都開設，後者的地點則未知。自民黨保守派議員組成的「日本尊嚴與國家利益保護會」在國會針對中國警方設置據點，舉行專家意見聽取會議，並要求政府盡快釐清此事。

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