2022離世名人／揮別政壇大人物江澤民 送走鮑彤

中共前總書記江澤民。（中新社資料照片）

2022年，仍籠罩新冠疫情陰影的中國，送走政壇大人物江澤民 ，而鮑彤的離世，也令人唏噓；文藝圈也有不少名人告別，秦怡、曹景行、趙赫、李光羲與沈慶等人，舞台上的身影彷彿還在眼前；翻譯名家薛范、文學泰斗張潔的風範，更令人緬懷。

(一)江澤民 96歲 權傾一時 執政評價兩極

權傾一時、主政中國13年的第3代領導人江澤民11月30日病逝上海，享耆壽96歲。他最後一次出現在公開場合是2019年中共 建政70周年活動，去年7月中共百年黨慶及今年10月20大，江都缺席。

江澤民畢業於上海交通大學，1982年在政壇嶄露頭角，工程師出身的他出任電子工業部第一副部長，官至上海市委書記。六四天安門事件後，江澤民被密調上京，取代趙紫陽接總書記，他雖坐上大位，但仍受制於鄧小平等中共元老，直至鄧去世，才真正「說了算」。

江澤民執政評價兩極，主政十多年間，中國經濟相對平穩快速發展，但其施政風格也受詬病。經濟掛帥下，貪汙腐敗嚴重，官商勾結叢生，太子黨規模經商斂財，權貴資本主義鼎盛，都是滋生於江時期。江澤民家族也因坐擁特權利益，涉入商界過深，飽受攻訐。

鮑彤生前一直保存著老長官趙紫陽的照片。(Getty Images)

(二)鮑彤 90歲 趙紫陽祕書 六四遭判刑

中共前總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤11月9日在北京去世，享耆壽90歲。鮑彤是六四事件中被判刑、被開除黨籍職位最高的官員。判囚七年後，他長期處於遭軟禁狀態，晚年仍然經常發表時政評論。

鮑彤祖籍浙江海寧，1949年加入中國共產黨，文化大革命時曾下放五七幹校勞動。1980年，鮑彤擔任已故中共總書記趙紫陽的政治祕書，後又兼任國家經濟體制改革委員會委員、副主任、黨組副書記等職。1987年，在中共13大上當選為中共中央委員，任政治局常委政治祕書及中共政治體制改革研究室主任。

鮑彤曾是開明改革派人物。1989年六四天安門事件中，鮑彤反對武力鎮壓，遭撤職後被捕。1992年，被撤銷中共中央委員職務，開除中共黨籍，同年7月，因洩露國家祕密罪和反革命宣傳煽動罪兩罪名被判囚七年。1996年5月，刑滿釋放。

秦怡。（新華社資料照片）

(三)秦怡 100歲 最美奮鬥者 演活芳林嫂

被稱為「人民藝術家」和「最美奮鬥者」的著名電影表演藝術家秦怡，5月9日在上海復旦大學附屬華東醫院逝世，享嵩壽100歲。秦怡參演40餘部電影和電視劇，獲獎無數，她在「鐵道游擊隊」中扮演的芳林嫂，成為銀幕經典。前總理周恩來稱她是「新中國最美的女性」，蔣介石、蔣經國都看過她的舞台劇。

秦怡獲獎無數，她是第一屆電視金鷹獎優秀女演員以及2009年電影金雞獎獲得終身成就獎。秦怡在2019年以97歲高齡獲得「人民藝術家」的殊榮。當時，人在病房裡無法出席頒授儀式的她看著電視直播，感慨的說：「國家給這麼高的榮譽，很激動，感受很多，很想流淚。」

中國著名詞曲作家喬羽因病去世，享耆壽95歲。（中新社資料照片）

(四)喬羽 95歲 詞壇泰斗 經典跨越年

喬羽6月20日在北京逝世，享耆壽95歲。喬羽有「詞壇泰斗」美譽，代表作「讓我們蕩起雙槳」、「我的祖國」、「難忘今宵」等，經典歌曲跨越年代和時空，在華人世界傳唱而經久不衰。中國已故總理周恩來和他很熟，管喊他「喬老爺」。

喬羽原名喬慶寶，1927年出生於山東濟寧。1946年春，經中國共產黨地下工作者的引薦，祕密進入晉冀魯豫邊區的北方大學就讀，開始在報刊發表詩歌和小說，還寫過秧歌劇 ，從20歲寫到90歲，筆耕不輟，作品達上千首；著有電影文學劇本「劉三姐」、「紅孩子」，歌詞「我的祖國」、「牡丹之歌」、「人說山西好風光」、「讓我們蕩起雙槳」等廣泛流傳，其中如「我的祖國」、「難忘今宵」在每年的央視「春節聯歡晚會」上都會演唱。

曹景行。(取材自亞洲周刊)

(五)曹景行 75歲 名主持人 一生奉獻新聞

知名主持人、曾在香港多家媒體任職的資深媒體人曹景行2月11日凌晨因病在上海去世，享壽75歲。曹景行曾在鳳凰衛視、亞洲周刊、明報、中天新聞頻道、深度觀察等知名媒體任職，是兩岸三地觀眾都熟知的主持人，因其外形儒雅帥氣，曾被魯豫稱為「師奶殺手」。

曹景行1947年生於上海，曹景行曾於皖南山區插隊十年，其後入讀復旦大學歷史系，後進上海社會科學院世界經濟研究所研究美國經濟。他一生熱愛新聞事業，致力追尋對日抗戰這段歷史，有近乎偏執的癡迷。其父曹聚仁也是著名記者，與魯迅交往密切。

沈慶。(取材自南都周刊)

(六)沈慶 52歲 一曲「青春」 幾代人回憶

上世紀90年代初校園民謠代表人物沈慶5月24日因車禍意外去世，終年52歲。沈慶與高曉松、老狼同時代，他的一曲「青春」記載了幾代人的青春歲月，也被稱為「民謠詩人」，他也曾為故鄉四川樂山專門創作民謠「樂山往事」。

「青春的花開花謝讓我疲憊卻不後悔，四季的雨飛雪飛讓我心醉卻不堪憔悴」，從「青春」到1995年風靡一時的「歲月」，從1997年的專輯「這麽多年以來」，到2013年「四十歲了」的專輯「歲月如今」以及2015年的「野火」，沈慶的名字跟校園民謠牢牢綁在一起。

翻譯家薛范病逝。（取材自南方都市報）

(七)薛范 88歲 名翻譯家 6獲俄羅斯褒獎

2022年獲中國翻譯協會「翻譯文化終身成就獎」、讓中國人會唱「莫斯科郊外的晚上」的中國著名翻譯家薛范，9月2日在上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院病逝，享壽88歲。有人說他是老一輩中國人的歲月倒影，因為他用那支魔幻的筆勾勒俄蘇蒼茫的鄉愁，整個時代都曾吟唱他翻譯的動人歌曲。

薛范曾六次獲得俄羅斯聯邦褒獎，包括前總統葉爾欽親自授予的國家級「友誼勳章」（1997年）、「俄中友誼獎章」（1999年）、「尼·奧斯特羅夫斯基」金質獎章（2007年）、「為發展俄中關係功勳章」（2009年）。2005年，薛范獲中國翻譯協會授予資深翻譯家榮譽稱號；2022年獲中國翻譯協會頒發「翻譯文化終身成就獎」。

張潔。(取材自澎湃新聞/人民視覺圖)

(八)張潔 85歲 新時期文學 代表性作家

中國著名作家張潔1月21日在美國因病逝世，享年85歲。張潔是中國新時期文學的重要代表性作家，1979年加入中國作家協會。其「沉重的翅膀」、「無字」、「愛，是不能忘記的」、「祖母綠」、「從森林裡來的孩子」等作品具有廣泛影響。

張潔曾獲第二屆、第六屆茅盾文學獎，多次獲中國全國優秀中篇小說獎、全國優秀短篇小說獎。部分作品被翻譯成多種文字，並獲義大利騎士勳章及德國、奧地利、荷蘭等多國文學獎。

晚年的李光羲依然活躍在舞台上。（取材自北京青年報）

(九)李光羲 93歲 名男高音 作品膾炙人口

著名男高音歌唱家、歌劇表演藝術家，中央歌劇院國家一級演員李光羲3月13因突發腦梗在北京朝陽醫院病逝，享年93歲。

李光羲雖然沒有在專業的音樂院校學習過，但憑藉著對音樂的熱愛，幾年間，他唱遍了天津的每一家劇場，成為人盡皆知的業餘歌手。1953年，中央歌劇院到天津演出，李光羲第一次接觸歌劇，深受震撼。不久，李光羲報考中央歌劇院，被當場錄取。

1955年，中國上演第一部西洋歌劇「茶花女」，李光羲扮演男主角阿爾弗雷德，從此走紅。幾年後，他又主演了歌劇「貨郎與小姐」，繼續被觀眾熟知。此後，在1964年「東方紅」中，李光羲演唱了「松花江上」。此外，李光羲還留下了「太陽出來喜洋洋」、「牧馬之歌」、「延安頌」等眾多膾炙人口的作品。

趙赫。(取材自央視網)

(十)趙赫 60歲 央視前主持 以銳利見長

60歲的央視前主持人趙赫1月10日離世，他生前與癌症纏鬥多年。作為經濟類節目的主持人和策畫者，趙赫以銳利、穩重見長。

趙赫是北京人，1982年考入北京廣播學院（現中國傳媒大學）播音系，1987年在央視經濟頻道擔任「經濟半小時」主持人，曾在2008年獲頒中國播音主持「金話筒獎」，該獎項是中國廣播電視節目界中等級最高的獎。